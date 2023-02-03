Все как в старой комедии: "Он вам вставляет проволочку и электросчётчик крутится в противоположную сторону. Так что не вы платите электрокомпании, а ещё электрокомпания должна вам!"

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Все-таки веселая штука этот капитализм! Как только любители «максимизировать доходы» отваживают потребителя от всего, что можно назвать необязательными расходами, «максимизаторы» добираются до трат обязательных и начинают заниматься своим излюбленным делом там.

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Вот казалось бы, первый ядерный реактор был построен и запущен в 1942 году, почти сто лет назад! Что мешало человечеству за это время решить проблему энергоснабжения и перейти к решению других насущных проблем? Но постойте, воскликнет капиталист, а как же деньги?

С момента закрытия большинства АЭС на территории Европы, Старый свет деградирует в вопросах электроснабжения ускоряющимися темпами. Так, недавно мобильное приложение UK Wind Curtailment Monitor позволило выявить, что владельцы ветряных электростанций получают больше денег за простой своих предприятий, чем за непосредственную работу. Так из кармана британских домохозяйств Лондон не просто выплатил в прошлом году 250 миллионов долларов за простой ветрогенераторов, но и потратил еще 870 миллионов долларов на закупку американского сжиженного газа, который и обеспечивал энергогенерацию во время простоя ветряков.

Британское издание The Sunday Telegraph, которое первым обратило внимание на проблему, отмечает, что ввиду плачевного состояния британских энергосетей, а также отсутствия возможности хранить электричество (а она и не появится), владельцы ветряных электростанций получают субсидии от правительства за простой, чтобы не перегружать энергосеть.

Понятное дело, что субсидии считаются по рекордно высоким ценам на электричество, которые установились сегодня на Туманном Альбионе. Более того, даже те производители, которые продают государству электричество по фиксированным расценкам, за время простоя получают субсидии по рыночным ценам. По этой причине, возможно, британские СМИ и пришли к выводу о том, что простой «зеленой энергетики» обходится стране значительно дороже, чем её работа.

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А между тем в ноябре 2022 года уровень энергопотребления в Соединенном Королевстве упал на 12% по сравнению с показателями предыдущего года ввиду неподъемных цен на электроэнергию. Понятное дело, что не то что ни о каком майнинге, а о конкурентоспособном производстве речи идти не может. Не удивительно, что в Великобритании ежегодно насмерть замерзают десятки тысяч людей, потому что бескрайних лесов на малюсеньком острове в Северном море нет, греться кроме мебели нечем.