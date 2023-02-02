Хорошо хоть пока до драки дело не дошло.

Все-таки интересные люди — господа европейские политики. Мало того, что чувства самоуважения лишены начисто, потому что только и могут, что ножкой шаркать перед заокеанскими господами, так еще и склонность к мазохизму у них какая-то прослеживается.

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Вот мало им уже введенного потолка цен на российскую нефть, который они будут каждые два месяца пересматривать, так они себе еще и потолок цен на российские нефтепродукты придумали. Вот уже неделю ругаются, но договориться никак не могут, потому что одни говорят, что сто долларов за бочку — это много, другие — что вообще ничего.

Так хотя бы азиатские клиенты Москвы покупают российскую нефть, перерабатывают её у себя, а затем везут в Европу, а если ЕС все-таки сможет снизить цены на российские нефтепродукты, то азиатские страны начнут напрямую закупать российский дизель и никаких сантиментов по поводу простаивающих заводов испытывать не будут.

А кто же тогда будет нефтепродукты в Европу поставлять? Одно дело — рассказывать всем, как сильно вы наказали Россию, пока вся твоя экономика держится на переработанной в Азии российской нефти, а совсем другое — делать это перед лицом потерявших работу избирателей, которых сделал безработными спровоцированный тобою энергетический коллапс.

А между тем потолок должен вступить в силу уже шестого февраля, поэтому до какой-то цены европейцам договориться все равно придется. Главное, чтобы господа политики не поубивали друг друга, а то в прибалтийских странах, которые предлагают особо сильно «закрутить гайки», и без того населения уже почти не осталось. А ЕС теперь будет не один, а два потолка по шесть раз в год согласовывать, это даже представить себе страшно, как они это собираются делать!

И происходит все это на фоне спада спроса на энергоносители в Китае, который проходит сейчас пик заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией после отмены политики «нулевого ковида», но уже в скором времени Поднебесная вернется к былым темпам промышленного производства, и что тогда?

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Удивительно, как люди, которые на каждом углу трубят о том, что это именно их злые козни развалили СССР, с упорством душевнобольного повторяют, что если отменить рост цен, то цены и вправду перестанут расти. А возникающий в таком случае дефицит, ну так это все Россия виновата! Во всяком случае, именно так они европейскому населению и заявят.