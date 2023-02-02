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В США страховые компании отказываются страховать южнокорейские машины
KIA и Huyndai ждут тяжелые времена на американском рынке.
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В Соединенных Штатах машина — это не роскошь, и не средство передвижения. Прежде всего, машина в США — это объект всеобщего поклонения. Понятное дело, что с такими вещами не шутят и если уж машины в «сияющем граде на холме» начали массово угонять, то здесь нужно найти виноватого и сделать это быстро.

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Американцы не любят иностранцев и все иностранное, поэтому можно было не сомневаться, что первыми обвиняемыми станут заокеанские конкуренты американских автопроизводителей. И вот, авторитетное западное издание Epoch Times заявило, что две крупнейших страховых компании в США — State Farm и Progressive отказываются страховать автомобили производства Huyndai и KIA, ссылаясь на то, что автомобили этих марок чаще всего угоняют в США.

По данным Progressive, некоторые модели за последний год начали угонять в три раза чаще, в то время как вероятность угона автомобиля марки Kia или Huyndai в США в двадцать раз выше, чем вероятность угона автомобилей любой другой марки, утверждают специалисты компании.

Компания назвала рост числа угонов «взрывным» и открыто признала, что она испытывает огромные сложности с выплатой компенсаций за угнанные автомобили. Следует отметить, что в предыдущие годы количество угонов автомобилей в США несколько раз удваивалось, что привело к ситуации, когда в 2021 году страховщики вынуждены были выплачивать в 30 раз больше компенсаций за угон автомобилей в штате Висконсин, который значительно опережает другие штаты по количеству угонов, чем в 2019 году. Во сколько раз должно было увеличиться это число, чтобы спустя два года страховщики и вовсе отказались делать свою непосредственную работу?

Можно не сомневаться, что стремительное падение уровня жизни является первоочередной причиной происходящего, а воруют те машины, которые проще украсть. Однако многие западные юристы называют отсутствие иммобилайзера во многих моделях южнокорейских производителей главной причиной бума угонов в США.

Американские суды сейчас завалены бесчисленным количеством судебных дел против двух южнокорейских компаний, в которых они обвиняются во всех смертных грехах, включая «создание угрозы общественному порядку, в виду необходимости розыска большого количества угнанных машин».

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Рано или поздно, но южнокорейцев заставят платить за проблемы американского общества, ну а что, не пропадать же хорошему кризису даром. Это неизбежно повлияет на уровень продаж в США, а значит, южнокорейцы начнут стремительно скидывать цены на нашем рынке в надежде хоть как-то сохранить производство. И правильно, пусть американцы сами на своих Теслах ездят!

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#сша #kia #huyndai #автоугоны #крушение доллара
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