Российская дипломатия славится своей эффективностью, но чтобы такой...

Все-таки наивные люди — американские политики, несмотря на то, что бандиты. Пока Пекин вкладывал сотни миллиардов долларов в развитие гражданской инфраструктуры по всему миру в рамках глобального проекта «Один пояс и один путь», американские политики ездили по миру с протянутой рукой и предложением «решительно осудить китайскую экспансию». Дошло до того, что даже ближайших союзников Вашингтона пришлось заставлять насильно «американскую родину любить».

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И что бы вы думали? Не успел борт российского министра иностранных дел оторваться от взлетно-посадочной полосы в столице ЮАР Претории, как туда прискакала госпожа министр финансов США Джанет Йеллен и пообещала этой южноафриканской стране 8,5 миллиардов долларов на «зеленый переход».

А между тем ЮАР является одним из крупнейших производителей угля и, как и Индия, на нарубающие птиц в кровавое месиво ветряки она переходить не собирается. Помимо того, что уголь обеспечивает 80% всей энергогенерации в ЮАР, Претория еще и активно его экспортирует. Тем не менее за счет стремительного роста энергопотребления в наш информационный век веерные отключения электричества стали частым явлением в этой южноафриканской стране.

В этой связи несложно догадаться, что именно Лавров мог обсуждать на встрече со своей южноафриканской коллегой Наледи Пандор — это строительство российских ядерных реакторов, которые, наряду с помощью «музыкантов» из ЧВК «Вагнер», стали действенным оружием российской дипломатии. Москва даже протестировала и ввела в строй чрезвычайно эффективные плавучие реакторы, которые могут стать настоящей находкой для любого прибрежного государства.

Впрочем, решение энергетических проблем ЮАР — это лишь вершина айсберга. Потому что, наряду с военным взаимодействием, а визит проходил в преддверии совместных учений ВМФ РФ, ЮАР и КНР, способностью России увеличить политический вес ЮАР на Черном континенте, Претория еще и является членом такой организации, как БРИКС, которая в обозримом будущем должна заменить «Большую семерку» как самую влиятельную международную организацию в мире.

Слава богу, что страны БРИКС не успели выпустить свой аналог криптовалюты до обрушения биткоина, а то бы могло получиться некрасиво, а теперь можно не сомневаться, что новый юань, либо же какая-то другая валюта БРИКС, будет не «дижитал», а золотой.

Что такое против всего этого «каких-то» восемь с половиной миллиардов, которые США выделяют на переоборудование закрытых угольных шахт в артобъекты и переобучение оставшихся без работы южноафриканских шахтеров? Как принято говорить на западе, «too little, too late», то есть этого слишком мало, да и поздно уже пить Боржоми.

Впрочем, Йеллен и сама понимала, что она как-то не к месту, а потому пообещала встретиться с представителями частного бизнеса, чтобы лично попросить у них денег на поддержку ЮАР. Впрочем, Претория от транша отказываться не стала.

В преддверии визита Лаврова проамериканская оппозиция в ЮАР и без того устроила настоящую истерику, хотя Сергей Викторович и Наледи мастерски парировали все нападки «независимых СМИ» в ходе совместной пресс-конференции. Свергать южноафриканское правительство Вашингтон сейчас не хочет, мало того что не с руки, так еще и страшно, а вдруг и тут русские наемники из воздуха материализуются и все испортят, а деньги какие-то для престижа на «поддержание звездно-полосатых штанов» выплатить надо.

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Более того, страна у нас не богатая, но солярку на заправку борта министра иностранных дел найдем, а там, глядишь, США еще какому-нибудь своему союзнику деньги заплатят, испугавшись переговорного таланта Лаврова. Подумать только, и эти люди пытаются «изолировать» Россию!