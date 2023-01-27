А ведь их же наш президент предупреждал, но нет, наши советы "высококультурным" не нужны.

Мало кто будет спорить с тем, что дизельное топливо — это кровь любой современной экономики, ведь цены на топливо участвуют в ценообразовании любого товара или услуги.

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Тем не менее, повинуясь хотелкам заокеанских господ, страны ЕС приняли самоубийственное решение о введении потолка цен на российские нефтепродукты, который должен вступить в силу 5 февраля этого года. В ответ наша страна приняла решение о том, что любому, кто попытался нерыночным путем ограничить цены на энергоносители, поставки нефти и нефтепродуктов будут прекращены.

Что в этой ситуации собирается делать Вашингтон уже понятно: он уничтожит еще одну отрасль своей экономики, закупая произведенные из российских углеводородов нефтепродукты у Индии, а как собираются выживать Европейцы?

Недавно на трех нефтеперерабатывающих заводах французской Total начались забастовки, в то время как заводы в США, которые в отсутствие работы на домашнем рынке могли бы прикрыть Старый свет, массово останавливаются на ремонт.

Вот и набросились европейцы на российский дизель как уставшая от жизни домохозяйка на холодильник перед началом диеты. Согласно данным аналитической компании Refinitiv, в декабре прошлого года Европа закупила рекордное количество российского дизельного топлива — 8,2 миллиона тонн.

Рекордные темпы закупок сохранились и в январе, хотя точные их объемы узнать мы сможем только по окончании месяца, однако специалисты аналитической компании уверены, что европейские страны успели набить карманы российскими углеводородами и на какое-то время им этих запасов хватит. Вопрос лишь в том, что они будут делать по истощении накопленных запасов.

А пока на пятничной встрече Европейской комиссии страны ЕС не смогли даже согласовать формальный потолок цен, который, как мы теперь уже знаем, никакого непосредственного влияния на жизнь европейского бизнеса пока не оказывает. Польша, Эстония и Литва, которые плотно сели на американскую углеводородную иглу, заявили, что российская нефть сейчас торгуется ниже отметки в 60 долларов за баррель, у которой страны ЕС изначально и планировали установить лимит цен. В связи с этим они предложили остановиться в «коридоре» между 40 и 50 долларами, но эта идея была отвергнута.

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Что касается дизельного топлива, то изначально Европейская комиссия планировала установить лимит в 100 долларов за баррель дизеля, но в связи с оживленной дискуссией, к детальному обсуждению этого вопроса решено было вернуться позже. Вот недаром народная мудрость гласит: «Заставь дурака богу молиться, он и лоб разобьет».