В свое время многие любили травить анекдоты про Брежнева, хотя Советский Союз развалил и не он. Сегодня же все потешаются над стариком Байденом, хотя ему вручили разваливающуюся на глазах страну, которая своим тупым упрямством загнала себя в стратегический тупик.
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Есть, правда, другая разновидность политиков, которые говорят правильные вещи и приветливо смотрят на нас с голубых экранов. Зовут их популисты и они очень хорошо знакомы с медийными законами, а то что мир политики, а тем более уже геополитики, живет по другим правилам, так это господам популистам невдомек.
В итоге мы получаем таких «не клоунов», как нынешний украинский лидер, который под чутким руководством западных «кураторов» довел возглавляемое им государство до грани исчезновения. А вот некогда авторитетное британское издание The Independent уже открыто называет недавнюю череду британских лидеров плеядой клоунов из бродячего цирка.
Ладно бы Мэй, Джонсон, Трасс и Сунак пытались гадить Москве в тщетных надеждах хоть как-то сделать вид, что вчерашняя Владычица морей еще что-то может на международной арене, так ведь нет, они же еще и верили, что Лондон одновременно с этим построит и суперсовременную экономику. Но тут как-то не срослось.
А не срослось потому, что одно дело — распространять антироссийскую пропаганду, а другое — верить в неё самим. Сколько мы раз слышали про «нехороших китайцев», которые и не думают даже помогать Москве. Так вот, китайцы — народ культурный, они никому и никогда угрожать не будут, а сделают все по-тихому, да еще и извинятся впридачу.
Так вот, по данным Торговой ассоциации автомобильной промышленности Соединенного Королевства, которую принято сокращать SMMT, за весь 2022 год в Великобритании было произведено 775 тысяч автотранспортных средств, что соответствует показателям 1954 года.
Это на 9,8% ниже показателей предыдущего года и на 40,5% ниже докоронавирусных показателей 2019 года. Глава SMMT Майк Хэйз считает, что главной причиной подобного положения дел является острая нехватка полупроводников. Другая проблема британской автопромышленности — отсутствие собственных батарей для электроавтомобилей, потому что, в отличие от той же Индии, идею с «зеленым переходом» Лондон принял за уже свершившийся факт и начал массово строить электромобили.
Ситуацию никак не облегчает недавнее банкротство британского стартапа по производству батарей для автотранспортных средств под названием Britishvolt. Можно не сомневаться, что если внешняя политика Великобритании в ближайшее время не изменится, то британские автопроизводители будут все сильнее приближаться по количеству произведенных автотранспортных средств к показателям начала прошлого века.