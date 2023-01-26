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Пока западные политики валяют дурака, пытаясь решить вместе с буйной девочкой Гретой, как бы им так взять и заставить парнокопытных перестать производить «газики», Нью-Дели стремительно наращивает производство коксирующегося угля, необходимого для производства высококачественной стали.
В 2020 году Китай ввел полный запрет на импорт австралийского угля, чтобы хоть немного отучить Канберру от бездумного повторения безумных фантазий Вашингтона, вроде американских обвинений Поднебесной в том, что это она якобы создала новую коронавирусную инфекцию. Правда, данное упражнение не сильно-то помогло светлым головам в австралийском политикуме продвинуться вперед, но зато в Стране кенгуру начали чесать репу относительно того, а куда Австралии, собственно говоря, девать свой уголь.
Тогда взгляд австралийцев упал на Индию, которая точно так же, как и Поднебесная, обладает мощной сталелитейной промышленностью. Однако тут выяснилось, что индийцы сами наращивают производство угля, который в стране без «должного уровня жизни» производить оказывается куда как дешевле. В период с августа по ноябрь прошлого года экспорт австралийского угля в Страну специй упал на 18%, составив в итоге 23 миллиона тон угля. За этот же период прошлого года Россия нарастила свой экспорт в Индию на 138%.
Согласно подсчетам экономистов, сегодня Индия закрывает 90% всех своих потребностей в угле за счет импорта, однако к 2030 году Нью-Дели планирует удвоить объем производства коксирующегося угля, выйдя на показатель в 140 миллионов тон в год.
Подождите, воскликнет внимательный читатель, а разве Австралия и Индия не являются союзниками США, которые должны были бы принять на веру требования Вашингтона «спасти планету» путем обложения всех, кто хоть что-нибудь производит, «зеленым» налогом?
Да в том-то и дело, что пока на финансовый суицид во имя процветания сияющего «града на холме» и звездно-полосатых ценностей согласились только «прозорливые» немцы, похоронившие свою промышленность в пустой попытке насолить России. Австралийцы, правда, тоже не раз жертвовали своими интересами во имя англосаксонского братства, пока Вашингтон продолжает купаться в российских углеводородах.
А вот индийцев, переживших британскую оккупацию, этими байками не купишь, они будут не только наращивать собственное производство угля, но и приторговывать излишками, если Москва предложит им хорошую цену за угль. Не случайно же аналитики прогнозируют, что страны БРИКС скоро заменят «Большую семерку», а там можно будет и негласное прозвище им дать: клуб веселых и находчивых!