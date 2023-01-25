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Игровые журналисты устроили охоту за золотой PSP рэп-исполнителя Drake
Когда тратишь деньги с умом, то и результаты получаются впечатляющие.
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Так как большую часть своей жизни я был знатным любителем пойти где-нибудь пошляться, я всегда испытывал слабость к портативным консолям. А PSP, как мне кажется, помимо её портативности, и вовсе может похвастаться у нас в стране званием единственной «народной» приставки. Потому что до неё была эпоха клонов, а после необоснованно задранные ценники и бесконечное противостояние Sony и Microsoft. Впрочем, преданные последователи PSP есть не только у нас в стране, их хватает и зарубежом.

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К одним из них, судя по всему, относится и рэп-исполнитель Drake, который засветился в своем последнем клипе Jumbotron Shit Poppin с золотой PSP в руках, переполошив тем самым всех западных игровых журналистов. Довольно быстро, хотя и не без помощи знатоков из нескольких Интернет-сообществ, журналисты выяснили, что золотая приставка была сделана для куда более известного певца Фаррелла Уильямса, который заказал у ювелира переделку своей PSP тысячной серии еще в 2008 году.

По данным игровой прессы, Фаррелл Уильямс заплатил за эту конверсию 14 тысяч зеленых бумажек одной недружественной нам страны, в то время как в ноябре прошлого года Ульямс продал приставку на аукционе за 20 тысяч долларов. Хорошо, что известный хип-хоп исполнитель не послушал криптоадептов, а вложил деньги в золото, пусть и таким эксцентричным способом.

Говоря о ностальгии по эре куда более интересных мобильных устройств, невозможно не упомянуть тот факт, что на том же аукционе Уильямс продал и свой золотой смартфон Blackberry 8700, который ушел за еще более внушительную сумму в 45 тысяч долларов.

Стоит отметить, что влияние игровой культуры прошло большой путь от тех дней, когда взрослые мужчины шепотом обсуждали свои игровые пристрастия, потому что видеоигры считались «развлечением для детей», до создания трендов в культуре массовой. Правда, игровые производители в последние годы сделали все, чтобы загнать геймеров в digital only век, когда потребитель ничем по факту не владеет, но теперь эти же самые производители могут кусать себе локти, потому что я не уже помню, когда западные журналисты с таким аппетитом обсуждали бы появление ретроконсоли в музыкальном видео.

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Трек, кстати, у Drake получился невыдающийся, поэтому он может только радоваться своей PR-жилке, либо же наличию хороших советчиков, потому что он не только привлек внимание к видео, получил прекрасную игровую консоль, так еще и вложил деньги в драгоценный металл, который на фоне разгорающегося мирового финансового кризиса выглядит крайне привлекательно. Впрочем, Уильямс тоже вкладывал деньги в золото в 2008 году не просто так.

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#ретро #история #ретрогейминг #psp #drake
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