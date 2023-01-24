Новости можно сегодня читать по принципу "не верь глазам своим", потому что танки так до сих пор никто никому и не направляет.





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В принципе, я уже теперь не удивлюсь, если к вечеру увижу сообщения о том, что немецкие танки Леопард 2 штурмуют ворота Спасской башни Кремля. Такое понятие, как самоуважение, начисто отсутствует у большинства западных журналистов, а у нас в стране многие репортеры зачастую даже не пытаются разобраться во всех хитросплетениях той лжи, которая льется на нас со страниц западных средств массовой информации.

Касательно немецких танков Леопард 2 и вероятности их поставки на Украину знать нужно следующее. Накануне прилета министра обороны США Ллойда Остина в Германию немцы отправляют в отставку потешного министра обороны и сажают на его место матерого политика Бориса Писториуса, который должен был занимать место Олафа Шольца, но социал-демократическая партия решила придержать сильную фигуру до лучших времен. Остин летел требовать поставки немецких танков Леопард 2 на Украину, и если Писториуса решили против него выставить, значит, Берлин занял принципиальную позицию по этому вопросу.

Потом в сети объявились фото главы комитета начальников штабов вооружённых сил США Марка Милли и Бориса Писториуса за одним столом. При этом прилет Милли в Германию не анонсировался в прессе, значит, в Вашингтоне не очень-то рассчитывали на успех второго раунда переговоров. Наконец, с переговоров с Писториусом на американской авиабазе Рамштайн вышел Генсек НАТО Йенс Столтенберг, приезд которого в Германию тоже не анонсировался. Йенс так прямо и заявил, что он «остановился в одном шаге» от получения заветного разрешения на передачу Украине танков Леопард 2.

Теперь давайте перейдем к заявлению министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок, которая уже однажды ляпнула, что Германия находится в состоянии войны с Россией. Её заявление о готовности ФРГ дать разрешение Польше передать немецкие танки одной некогда братской России стране можно прочитать и как разрешение на направление запроса Берлину, потому что Польша пока никаких запросов не направляла. Во всяком случае в прошедший понедельник от ответа на уточняющий вопрос по этому поводу Анналена ушла, видимо, испугавшись судьбы других ставленниц Вашингтона в немецком правительстве, которая, можно не сомневаться, ждет и её.

Но даже если бы она и правда сказала про передачу танков, чего бы высокопоставленные американские и проамериканские шишки катались к Писториусу на встречу, если бы простая министр иностранных дел могла принять такое решение?

Наконец, есть заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, который якобы заявил, что Польша якобы передаст танки Киеву и без Берлина. Во-первых, Польша даже пока запрос не направляла, а передать он грозился в случае отказа в разрешении. Во-вторых, говорил он о том, что «группа стран» может передать танки без разрешения Берлина в нарушение контрактных обязательств, а ты еще пойди поищи желающих в эту группу войти. Наконец, никто не отменял всем известную формулу «обещать — не значит жениться».

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Поляки не хотят получать отказ от Берлина, который они ненавидят, а потому без гарантий со стороны Вашингтона о том, что одобрение будет им предоставлено, они даже формальный запрос не направляют. Поэтому нас ждет еще с десяток новостей о том, что танки «вот-вот уже отправили», хотя даже сама их ценность на поле боя в условиях полного превосходства в воздухе российских ВКС находится под вопросом.