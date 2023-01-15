Говорят, что после драки кулаками не машут. После получения патента, кстати, тоже.

Мало кто мне поверит, но когда-то в слове «компьютер» сначала было три буквы, а потом сразу пять. Потому что никаких «компьютеров» в массовом сознании просто не существовало, сначала были ЭВМ, а потом сразу IBM PC. Мне, правда, посчастливилось застать такого монстра, как Amstrad CPC, да и фанаты Commodore и Spectrum будут меня больно бить, но это все частные случаи, о которых люди без страсти поковыряться в железе мало что знали.

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Так или иначе, для любого железячника бренд IBM звучит гордо, что не удивительно, поскольку корпоративная культура данной компании насчитывает не одно десятилетие. Легендарный западный блогер LGR уже как-то рассказывал в одном из своих видео про блокнот с надписью «думай» на обложке, который корпорация дарила своим сотрудникам ещё в 50-х годах прошлого века. Но теперь это все уже дела седой старины.

Сегодня же издание Forbes сообщает: выигравшая 8681 патент в 2021 году компания IBM ухудшила свой показатель в году прошлом практически наполовину, завоевав 4389 патентов. С этим показателем IBM удостоилась второго места в негласной таблице рекордсменов по числу выигранных патентов. А кто же на первом месте?

Конечно же, южнокорейский исполин Samsung с показателем в 6248 выигранных патентов. Последний, судя по всему, пытается руководствоваться негласным принципом корпорации Apple в своей деятельности, который можно приблизительно сформулировать так: «инновации или смерть». В годы экономических вызовов подобный подход может обескровить даже самого крупного технологического гиганта, о чем свидетельствует непростая судьба того же Apple.

Последующие места разделили между собой китайские компании, начиная с Taiwan Semiconductor и заканчивая вездесущим Huawei. Это наносит сильный удар по официальной американской пропаганде, которая оправдывает отсутствие в США собственного производства расхожей фразой о том, что «китайцы только и могут, что воровать чужое». О том, какое количество чужих изобретений американцы себе присвоили, западные журналисты предпочитают тактично молчать.

Тем не менее вышеупомянутое издание честно цитирует пресс-релиз специалистов по патентному праву из компании IFI Claims Patent Services, который открыто признает общее смещение изобретательской мысли с Запада на Восток.

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Тот факт, что 56% всех грантов получили компании, находящиеся за пределами США, компания IFI Claims Patent Services описывает как «шокирующий». Оно и понятно, ведь даже по ситуации на нефтяном рынке мы можем прекрасно видеть, насколько американцы любят «честную конкуренцию». И даже несмотря на это, они не смогли забрать себе и половины всех патентов. Впрочем, китайцам большое количество патентов и не нужно, поскольку они обладают мощной производственной базой, которая может произвести все, что их душе будет угодно.