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Акции Tesla резко упали после 20-процентного снижения цены на новейшую модель компании
Вроде бы Илон Маск является главным специалистом в США по продаже населению воздуха, но даже у него сейчас получается не очень.
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Мы все наслышаны про некогда пульсирующую жизнью автомобильную промышленность такого города, как Детройт, но едва ли кто-то еще сейчас помнит, что вся советская автомобильная промышленность имеет американские корни, потому что в СССР перевозили не только отдельные модели, но и целые заводы.

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Сегодня от автомобильной промышленности в США осталось одно название, но при этом проблем с приобретением автомобиля по-прежнему нет ни у кого. В отсутствие сколько-нибудь вменяемого общественного транспорта абсолютное большинство американцев может позволить себе какую-нибудь машину. Да, пятидесятилетнюю, да, убитую, но имеет.

В этом смысле американские элиты, которые задумали «зеленый переход», чтобы обложить оброком Россию, Иран и Венесуэлу, решили, что неплохо было бы им очистить от простого люда местные автобаны, чтобы и правда чувствовать себя королями дорог.

Для этих целей, собственно говоря, и была придумана компания Tesla. Купить электроавтомобиль этой марки в США еще до недавнего времени просто так было нельзя, нужно было внести залог в три тысячи долларов, а потом сидеть и ждать, подобно тому, как будущие автолюбители ждали заветную открытку в СССР, дающую право на приобретение автомобиля.

Однако с недавнего времени вчерашние покупатели отказываются от приобретения новых Tesla, даже не смотря на то, что залог им при этом никто не возвращает. Дошло до того, что на самый последний автомобиль компании, так называемую Model Y была сделана скидка аж в 20%, чтобы покупатели смогли воспользоваться налоговым вычетом от государства на сумму в 7500 долларов.

Казалось бы, прекрасные новости! Однако на предварительных торгах акции Tesla рухнули сразу на 5%, потому что никакой реальной основы «бизнес-модель» детища Илона Маска под собой не имеет. Вкладчикам МММ тоже когда-то продавали «билеты в светлое будущее», правда, было это давно и мало кто сейчас об этом помнит.

В итоге цена на Model Y похудела на 21 тысячу, составив в конечном итоге немалую сумму в 53 тысячи долларов. Впрочем, цены на другие модели Tesla также были урезаны, чтобы дать возможность будущим «господам мира» получить место в кругу избранных, но теперь уже с налоговым вычетом.

А тут еще и споры на Wall Street разгорелись на тему того, в какую категорию акции компании определять: как акции автомобильной компании или как «высокотехнологичные» акции, потому что во втором случае можно ожидать еще большее падение котировок.

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3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
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Почему-то в период интенсивного роста никто этим вопросом не задавался, однако теперь уже всем ясно, что Индию и Китай от углеводородных поставок не отрезать, а потому «зеленый переход» не состоится, осталось только продавать остатки билетов на теперь уже отмененное представление. По скидке, конечно же.

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#tesla #история #илона маск #wall street
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