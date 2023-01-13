Сколько кулаками не размахивай, а мириться все равно рано или поздно придется.

Мало кто сегодня помнит о том, что сирийский президент Башар аль-Асад и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган когда-то дружили домами. Дружба в политике — вещь достаточно редкая, насколько она вообще возможна, тем интересней был негласный союз Башара аль-Асада, сына легендарного сирийского политика, и уличного драчуна, дошедшего до самых вершин турецкой политики — Тайипа Эрдогана.

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Можно предположить, что без определенной зависти со стороны последнего их общение не обходилось, но тем не менее едва ли кто-то мог открыто оспорить мнение двух тяжеловесов ближневосточной политики — Турции и Сирии. Правда, потом Эрдогана попутал один звездно-полосатый «бес», который мечтал через Сирию добраться до своего заклятого противника на Ближнем Востоке — Ирана. Кроме того, Асад не допустил строительство через территорию Сирии Катаро-турецкого газопровода, который должен был вытеснить Россию с газового рынка Европы.

Если бы Асад дал ему ход, то сегодня у России не было бы возможности проводить СВО, а потому такого друга нашей страны бросить в беде мы никак не могли. Следует понимать, что семейство Асадов — это выходцы из мусульманской религиозной секты алавитов, которая по своим убеждениям близки шиитскому направлению Ислама. Если бы вторгшиеся на территорию Сирии в 2011 году радикальные боевики, финансируемые Вашингтоном и поддерживаемые Анкарой, взяли бы вверх, то об алавитах мы бы сейчас знали только из учебников истории.

И тем не менее настало время для примирения между сирийцами, которые всегда будут самыми большими друзьями нашей страны, и турками, чей мятежный лидер любит «сболтнуть лишнего», но при этом всякий раз прилетает по первому зову на переговоры в Сочи.

На недавней встрече Спецпредставителя президента РФ по Сирии Александра Лаврентьева с законным президентом Сирийской Арабской Республики Башаром аль-Асадом, последний выразил свою уверенность, что Турция должна перестать поддерживать терроризм и прекратить оккупацию отдельных регионов севера страны. И с ним трудно не согласиться.

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Однако, несмотря на тяжелые обиды, путь к мирному урегулированию должен быть найден. Тем более что в нем заинтересован еще один крупный игрок на Ближнем Востоке — Иран. Не случайно министр иностранных дел Исламской Республики Хосейн Амир Абдоллахиан недавно заявил, что Тегеран «приветствует возможность диалога между Сирией и Турцией», и что он выражает надежду на позитивное влияние этого диалога на его участников. Об этом сегодня сообщает катарский медиахолдинг Al Jazeera.