Нельзя делать вид, что ты лучше всеx и при этом экономить на сотрудниках. У Activision Blizzard, судя по всему, на этот счет был другой взгляд...

Сложно найти более легендарную компанию в игровой индустрии, чем Blizzard. Какая-нибудь Strategic Simulations или Silmarils тоже в свое время выпускали революционные продукты, но ни та ни другая никогда не выпускали одни только культовые проекты. Пожалуй, до 1999 года с Blizzard могла хоть как-то поспорить id Software, но тут, пожалуй, и все.

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Впрочем, чудес не бывает, поскольку отношение к качеству собственной продукции в Blizzard всегда было притчей во языцех. История хранит множество свидетельств о закрытых проектах, перенесенных сроках релизов, неудачных прототипах и других неизменных атрибутах успешного разработчика компьютерных игр.

В конечном итоге люди стали покупать любой продукт с логотипом этой компании задолго до выхода журнальных обзоров и формирования общественного мнения о каждом следующем продукте легендарного разработчика. Вот тут-то качество продукции Blizzard и поплыло, и с каждым годом оно «плывет» все сильнее и сильнее.

Шутка ли сказать, сегодня Activision Blizzard пытается купить Microsoft и, следует полагать, что это у него в конце концов получится. А все почему? Низкое качество ведет к падению акций компании, а низкие котировки акций ведут к низкой капитализации и корпоративному захвату.

Так вот, чудес не бывает. Благодаря новым законам в американском штате Калифорния, упомянутой выше легендарной компании пришлось опубликовать данные о средней годовой зарплате сотрудников отдела качества. И что бы вы думали? Сотрудник Activision Blizzard получает от 49 до 91 тысячи долларов в год, в то время как специалист на той же должности в Riot Games, которая разрабатывает крайне успешные онлайн-проекты, получает от 98 тысяч до 132 тысяч долларов в год!

Тут стоит отметить, что, в отличие от Riot Games, самый крупный проект Activision Blizzard по-прежнему требует оплаты ежемесячной подписки, а потому пользователи World of Warcraft могли бы ожидать более высокого качества, чем игроки в бесплатный League of Legends, но нет, увы.

Компания-разработчик другого условно бесплатного игрового проекта Bungie платит специалистам своего отдела качества от 86 до 108 тысяч долларов в год, что не дотягивает до уровня Riot Games, но все равно значительно выше, чем у Activision Blizzard. Более того, среди других крупных издателей у будущего подразделения Microsoft самые низкие требования к своим сотрудникам — три года во главе команды тестеров и от одного до трех лет на управляющей должности.

Для тех, у кого глаза полезли на лоб от «астрономических ценников», следует пояснить, что Калифорния, где располагается большинство офисов западных IT-компаний является одним из самых дорогих мест для жизни на планете. Именно поэтому в прошлом году из «солнечного штата» начался массовый исход людей, которые больше не могут позволить себе платить астрономические суммы за каждый чих, а многие и вовсе оказались на улице, из-за чего легендарные пляжи Майами-Бич превратились в самовозведенные палаточные лагеря для бездомных.

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Кстати сказать, другая компания, которая тоже известна своим пристрастием платить своим сотрудникам «ниже рынка» - Wizards of the Coast, которая сегодня принадлежит гигантскому производителю игрушек Hasbro, точно также терпит сегодня бедствие, потому что, как я уже сказал, чудес не бывает.