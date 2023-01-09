Практичные американцы практичны во всем, не дадут пропасть просто так ни судебному процессу, ни тривиальной сделке.

Многие сегодня забыли, что средневековые рыцари носили с собой трехгранный кинжал, который назывался мизерикордия. С его помощью наносился coup de grace — удар милосердия, который должен был избавить поверженного противника от ненужных страданий. Часто аналитики забывают эту маленькую деталь, анализируя действия тех или иных западных компаний. Потому что в тот момент, когда всем кажется, что они вот-вот набросятся друг на друга и друг друга поубивают, соперники внезапно начинают проявлять солидарность в самый последний момент.

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Про что это я? Да про Activision Blizzard, конечно. Компания бьется в конвульсиях, начиная с самого злосчастного релиза Warcraft III: Reforged, и ей срочно требуется coup de grace. Во-первых, потому что это позволит разлепить две легендарные фирмы, которые уже давно запятнали свои некогда честные имена позором. Во-вторых, потому что это позволит новому владельцу вносить те изменения, которые прежнее руководство себе не могло позволить. К примеру, ввести бесплатный контент с фармом золота в WOW, замедлить выпуск сетов в Hearthstone, ввести жесткий донат в следующей части Diablo, ну и закрыть к чертовой матери Overwatch. После всего этого проекты Blizzard должны будут переехать в Steam…

Ну и кто может подойти на роль милосердного палача, который недрогнувшей рукой закроет ненужные проекты и уволит бесполезных сотрудников? Конечно же Microsoft, кто же еще. Эта компания положила конец стольким удачным начинаниям и прикончила столько удачных франшиз, что её уже давно пора определять в гробовщики. Чего только стоил полноценный компьютер в телефоне под брендом Nokia, к которому можно было подключать монитор и всю компьютерную периферию? Вжух — и всплыл весь! Как будто бы его и не было, поскольку в Microsoft в последний момент осознали, что они в одном шаге от того, чтобы прикончить рынок стационарных компьютеров.

В общем, Microsoft приходит, покупает Activision Blizzard, разделяет компании, достает из их недр Sierra (ах, мечты-мечты, где ваша сладость), а дальше любые варианты, вплоть до сбора недовольной общественности и выкупа Blizzard из рук «проклятого капиталиста» преданными фанатами. Главное, что все неприятные решения уже приняты, а дальше их можно даже пытаться отменять, все равно на это уйдет достаточное количество времени. Звучит это все здорово, только какой «гешефт» от всей этой мороки Microsoft?

Деньги? Что за вздор, в мире нет такого количества денег, чтобы заставить детище Билла Гейтса делать то, чего оно делать не хочет. Власть? Да по одному нажатию кнопки 90% компьютеров могут сделать «ой» и выключиться. О какой власти идет речь? Есть только одна вещь, которую Microsoft хочет — уделать Playstation, ну либо же с коктейлем в руках наблюдать, как пылает головной офис Sony. И Blizzard, судя по всему, могут в этом Microsoft помочь. Нет, не с пожаром.

Но тут в игру вмешалась Федеральная торговая комиссия США, которая увидела сумму сделки почти в семьдесят миллиардов долларов и решила, что неплохо было бы получить свой кусок пирога. Со своей стороны, Microsoft решила, что судебный процесс — это неплохой пиар, тем более что исход его заранее известен. Помешает ли правительство США одной американской компании приобрести другую американскую компанию в борьбе с японской корпорацией? Сам этот вопрос звучит как шутка.

И тут на Microsoft подает в суд десять неких геймеров, которые якобы пытаются помешать старому гиганту подмять под себя Activision Blizzard? Судя по всему, и без незримого участия детища Билла Гейтса здесь не обошлось. Почему? Да потому что претензия «анонимной десятки» больше напоминает пресс-релиз, а не досконально выверенную юристами формальную претензию!

И все новостные издания как один повторяют цитаты из этой претензии о том, что «Microsoft уже контролирует крупнейшую игровую экосистему в истории», и что «в случае успеха сделка превратит Microsoft в непобедимого колосса, который будет контролировать больше всего культовых игровых франшиз в истории».

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В общем, геймерам заплатят, не из-под полы, а в качестве досудебного урегулирования, заплатят и Федеральной торговой комиссии, потому что свой пиар Microsoft уже получила, а на месте Sony я бы старательно оборачивался, заходя ночью в темный переулок.