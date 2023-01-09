Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Cloudfisher За пост начислено вознаграждение
Геймеры подали иск против приобретения Activision Blizzard корпорацией Microsoft
Практичные американцы практичны во всем, не дадут пропасть просто так ни судебному процессу, ни тривиальной сделке.
рекомендации
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
3060 Ti со скидкой 11% в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке

Многие сегодня забыли, что средневековые рыцари носили с собой трехгранный кинжал, который назывался мизерикордия. С его помощью наносился coup de grace — удар милосердия, который должен был избавить поверженного противника от ненужных страданий. Часто аналитики забывают эту маленькую деталь, анализируя действия тех или иных западных компаний. Потому что в тот момент, когда всем кажется, что они вот-вот набросятся друг на друга и друг друга поубивают, соперники внезапно начинают проявлять солидарность в самый последний момент.

реклама

Про что это я? Да про Activision Blizzard, конечно. Компания бьется в конвульсиях, начиная с самого злосчастного релиза Warcraft III: Reforged, и ей срочно требуется coup de grace. Во-первых, потому что это позволит разлепить две легендарные фирмы, которые уже давно запятнали свои некогда честные имена позором. Во-вторых, потому что это позволит новому владельцу вносить те изменения, которые прежнее руководство себе не могло позволить. К примеру, ввести бесплатный контент с фармом золота в WOW, замедлить выпуск сетов в Hearthstone, ввести жесткий донат в следующей части Diablo, ну и закрыть к чертовой матери Overwatch. После всего этого проекты Blizzard должны будут переехать в Steam…

Ну и кто может подойти на роль милосердного палача, который недрогнувшей рукой закроет ненужные проекты и уволит бесполезных сотрудников? Конечно же Microsoft, кто же еще. Эта компания положила конец стольким удачным начинаниям и прикончила столько удачных франшиз, что её уже давно пора определять в гробовщики. Чего только стоил полноценный компьютер в телефоне под брендом Nokia, к которому можно было подключать монитор и всю компьютерную периферию? Вжух — и всплыл весь! Как будто бы его и не было, поскольку в Microsoft в последний момент осознали, что они в одном шаге от того, чтобы прикончить рынок стационарных компьютеров.

В общем, Microsoft приходит, покупает Activision Blizzard, разделяет компании, достает из их недр Sierra (ах, мечты-мечты, где ваша сладость), а дальше любые варианты, вплоть до сбора недовольной общественности и выкупа Blizzard из рук «проклятого капиталиста» преданными фанатами. Главное, что все неприятные решения уже приняты, а дальше их можно даже пытаться отменять, все равно на это уйдет достаточное количество времени. Звучит это все здорово, только какой «гешефт» от всей этой мороки Microsoft?

Деньги? Что за вздор, в мире нет такого количества денег, чтобы заставить детище Билла Гейтса делать то, чего оно делать не хочет. Власть? Да по одному нажатию кнопки 90% компьютеров могут сделать «ой» и выключиться. О какой власти идет речь? Есть только одна вещь, которую Microsoft хочет — уделать Playstation, ну либо же с коктейлем в руках наблюдать, как пылает головной офис Sony. И Blizzard, судя по всему, могут в этом Microsoft помочь. Нет, не с пожаром.

Но тут в игру вмешалась Федеральная торговая комиссия США, которая увидела сумму сделки почти в семьдесят миллиардов долларов и решила, что неплохо было бы получить свой кусок пирога. Со своей стороны, Microsoft решила, что судебный процесс — это неплохой пиар, тем более что исход его заранее известен. Помешает ли правительство США одной американской компании приобрести другую американскую компанию в борьбе с японской корпорацией? Сам этот вопрос звучит как шутка.

И тут на Microsoft подает в суд десять неких геймеров, которые якобы пытаются помешать старому гиганту подмять под себя Activision Blizzard? Судя по всему, и без незримого участия детища Билла Гейтса здесь не обошлось. Почему? Да потому что претензия «анонимной десятки» больше напоминает пресс-релиз, а не досконально выверенную юристами формальную претензию!

И все новостные издания как один повторяют цитаты из этой претензии о том, что «Microsoft уже контролирует крупнейшую игровую экосистему в истории», и что «в случае успеха сделка превратит Microsoft в непобедимого колосса, который будет контролировать больше всего культовых игровых франшиз в истории».

рекомендации
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
3070 Gainward Phoenix за 45 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
15000р скидка на 4090 MSI Gaming
3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

В общем, геймерам заплатят, не из-под полы, а в качестве досудебного урегулирования, заплатят и Федеральной торговой комиссии, потому что свой пиар Microsoft уже получила, а на месте Sony я бы старательно оборачивался, заходя ночью в темный переулок.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#microsoft #blizzard #activision blizzard #wow #wow classic
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Во вторник Windows 8.1 получит последнее обновление безопасности
Завтра компания Microsoft отправит операционную систему Windows 8.1 на покой, прекратив её поддержку
Поддержка Windows 7 и 8.1 должна завершиться завтра с выпуском последних обновлений
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В зоне СВО на передовой активно используются новейшие Т-90М "Прорыв"
100
Зарубежные СМИ выбрали лучшие унитазы, появившиеся в видеоиграх 2022 года
9
Дрон-камикадзе "Ланцет-3М" попал в башню украинского танка Т-64 и не причинил вреда
27
Существенно выросла основная майнерская криптовалюта Ethereum Classic, криптозима подходит к концу
20
Камера Google Pixel 7 трескается по невыясненной причине
6
Производитель Bayraktar TB2 раскрыл ранее неизвестную особенность ПО беспилотника
5
NVIDIA готовит драйвер, повышающий производительность в играх до 30%
77
BenQ представила на CES 2023 новые мониторы Mobiuz, в том числе модель с 48-дюймовым OLED-дисплеем
3
Немецкая Bosch заблокировала работу ПО в России – СТО не могут проводить диагностику автомобилей
54
Прорыв в производстве "солнечного" водорода: в 10 раз эффективнее аналогичных устройств и дешевле
2
Лучшая утилита для разгона видеокарт MSI Afterburner заброшена, поскольку её разработчик россиянин
81
Немцы обманули Грецию, пообещав передать БМП Marder, но после звонка Байдена, передадут их Украине
1
600 тысяч вкладчиков Celsius Network потеряли $4,2 млрд
6
Астронавты МКС строят объекты, которые не могли бы существовать на Земле
4
ChatGPT стремительно набирает популярность
8
Майнерам Aleo больше не требуются мощные процессоры
6
Проблемы в BIOS AGESA 1.0.0.4 приводят к отключению ядер процессоров AMD Ryzen 7000
16
Binance взяла под контроль существенную часть мирового рынка криптовалюты
3
Названы самые популярные языки программирования в 2022 году
5
CES: ASUS представляет ноутбук с 3D-дисплеем OLED и игровым монитором Beast с частотой 540 Гц
12

Популярные статьи

10 новинок от Xiaomi, о которых вы могли не знать. Умная душевая стойка с дисплеем Сяоми и другие
4
Топ 10 лучших фильмов за 2022 год
23
Почему настройка формата даты и времени в Linux дистрибутивах это ужас, боль и страдание
86
ТОП-12 причин не экономить на корпусе для игрового компьютера
36
10 лучших SSD для игровых ПК в 2023 году — от бюджетных до топовых
24
2013-2023: Как изменилась графика в играх за последние 10 лет
103
Обзор игрового ПК Thunderobot Black Warrior III Pro D
32
"Дуга" - первая в мире загоризонтная РЛС
11
Зачем Илон Маск поставлен управлять Twitter
9
Фил Спенсер снова не держит обещания по Авто HDR
1

Сейчас обсуждают

GPretender
19:33
Саблин еще тот пи3дун... "По данным Минобороны РФ, по состоянию на начало января уничтожено более 360 самолетов ВСУ." - такого количества у Украины отродясь не было... Опять очередной де6ильный вброс....
Украинские националисты снова сбили собственный истребитель
hooteenpooy
19:33
О, спасибо, мужик, за нормальный контент по теме оверклокинга :)
Про тюнинг автомобилей - обстоятельно и подробно, но с картинками и большими буквами
Евгений Самара
19:29
Каструля, вали с русского сайта, у вас своя версия Оверов есть.
Сухогруз с украинской кукурузой сел на мель в Суэцком канале
Симаргл
19:26
Пипл хавает
Сухогруз с украинской кукурузой сел на мель в Суэцком канале
hooteenpooy
19:26
Да, у винды и линукса – разный взгляд на всё. Винда близка к предку, т.е. MS-DOS, в котором был принцип "всё лежит в одной папке", а в линуксе всё раскидано по тысяче папок: логи – тут, конфиги – та...
Почему настройка формата даты и времени в Linux дистрибутивах это ужас, боль и страдание
Симаргл
19:25
С кастрюли надо крышку снимать , чтоб меньше кипела
Сухогруз с украинской кукурузой сел на мель в Суэцком канале
Алексей Носков
19:25
Судя по выражению морды лица на этом скрине, Чебуратор маньяк-педофил:D
Сборы «Чебурашки» за праздничный период перевалили за три миллиарда рублей
Chimbal
19:22
"В Windows" - Все еще проще, я просто распаковываю нужную версию приложения и использую там же где распаковал, хоть с флешки, пока линуксоиды трахаются с зависимостями и прочими извращениями свойствен...
Почему настройка формата даты и времени в Linux дистрибутивах это ужас, боль и страдание
hooteenpooy
19:21
> изначально запиленное на коленках одним энтузиастом То же самое можно написать и про весь линукс. Линукс это что-то "изначально запиленное на коленках одним энтузиастом" 😂😂😂👍
Почему настройка формата даты и времени в Linux дистрибутивах это ужас, боль и страдание
Добрый Фей
19:20
Смысл такой же, как и у всех ссд со скоростью выше 3ГБ/с. Хотя, напритмер, мой оптан 900р с 300Мб в 4к и2700 линейными уступает в отзывчивости и скорости загрузки рейду из 2 самсов950 про на 256 Гб с...
10 лучших SSD для игровых ПК в 2023 году — от бюджетных до топовых
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем