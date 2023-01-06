Казалось бы, что может утлая "бюджетка" почти десятилетней давности сегодня? Оказывается, что-то она все еще может!

Видавшие виды ветераны нередко посмеиваются над старыми дешевыми видеокартами, однако есть люди, которые мечтают слезть с ноутбука, либо же и вовсе общаются с миром железа на «вы». Да, по правде сказать, никто не застрахован от ситуации, когда единственная карточка приказала долго жить, а семейный бюджет не был рассчитан на то, что коварная судьба нарисует в нем огромную брешь.

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Герой нашей сегодняшней заметки — это GT730, которая вышла на рынок в далеком 2014 году. То есть сразу после окончания эпохи XBOX 360 на консолях, когда на рынке появилось большинство игр, в которые геймеры играют до сих пор. Изначальная бюджетность данной карты сделала её любимицей всевозможных обзорщиков, поскольку железячникам она нередко попадается в купленных с рук сборках, хотя при этом многие почему-то называют её редкой.

Следует отметить, что карта на базовом уровне поддерживает DirectX 12, а поставлялась она в двух основных вариантах: GF108 с 96 ядрами CUDA и GK208 c 384 ядрами CUDA. Чаще всего карта имела на борту 2 гигабайта видеопамяти, иногда эта память была GDDR5, хотя на других моделях не было даже активного охлаждения.

В общем, техноблогер с канала Jaindike Tech Reviews решил записать свой обзор на разогнанную GT 730 от Hewlett-Packard, в разновидности которой он сам толком не разобрался (если верить справочной информации, то речь идет о более мощной версии). И что бы вы думали? После того как с помощью MSI Afterburner техноблогер догнал ядро и память до 1100 мегагерц, даже Far Cry 4 пошел у него в разрешении 720p. Что за смех в зале? Хочется напомнить, что речь идет о карте, которая на западном эквиваленте всем нам известной барыжной площадки продается за полторы тысячи рублей! При этом за этот ценник примерно 90% библиотеки современного геймера она без проблем потянет. Да, об Escape from Tarkov или Rust с подобным «девайсом» можно забыть, но рубиться днями и ночами в Long Dark, прерываясь на ряд бессмертных онлайн-проектов, она вам позволит без проблем.

Но и тут есть загвоздка. Почему-то с рук у нас за эту карту чаще всего хотят три с половиной тысячи рублей, в то время как новая потянет на все пять тысяч. На подобную покупку рука бы у меня никогда не поднялась, поскольку проще доложить эти деньги на нормальный процессор со встроенной графикой, нежели застревать надолго с мопедом от мира видеокарт. Но если вы сможете уговорить какого-нибудь продавца скинуть вам цену ниже двух тысяч, либо же найти какой-нибудь приемлемый вариант в ломбардной сборке, — дважды думать я бы не стал.

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Некоторые игры, о возможности запуска которых я даже когда-то подумать не смел, сегодня летают на моей «печатной машинке» от мира нетбуков. Главное, попасть в будущее, а там будет уже совсем «другой коленкор». А в роли машины времени GT 730 по приемлемой цене подходит прекрасно. Кстати, о времени, наш герой, судя по всему, не хотел заморачиваться с переделкой превью для своего видео, а потому выпустил видео с пометкой «за 2022 год» за несколько дней до начала нового года. А потому, в целях объективности, будем считать, что видео относится к этому году, поскольку большинство людей посмотрели его уже в 2023-м.