Сколько времени может потребоваться игроку, чтобы разобраться со всеми "заковырками" игры? Иногда даже спустя 12 лет какие-то вершины остаются непокоренными. До поры до времени.

С потерей Blizzard своего неприкасаемого культового статуса далеко позади остались те времена, когда игры серии Starcraft использовали для подготовки военно-морских офицеров армии США. Да и едва ли сегодня профессиональные игроки в эту игру все еще наслаждаются лаврами «небожителей» в Южной Корее — стране, которая сильнее всего прониклась духом легендарного творения Blizzard.

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И тем не менее Starcraft не просто не собирается на покой, он продолжает радовать фанатов интересными новостями. Так, профессиональный датский игрок по имени uThermal недавно смог одержать победу над семью компьютерными противниками одновременно, каждый из которых не просто выдавал максимум того, на что способны запрограммированные разработчиками кремниевые мозги, но еще и активно жульничал.

Чемпион многих международных турниров играл за людей (терранов), выставив против себя самое тяжелое соотношение противников из всех возможных: 3 террана, 2 протоса и 2 зерга. На видеозаписи, которую uThermal выложил на своем канале на всем одном хорошо известном видеохостинге, он признался, что ему потребовалось более 500 попыток для того, чтобы одержать победу в подобном неравном противостоянии, и что он не в состоянии одновременно сражаться с семью противниками и комментировать свои действия, поэтому комментарий на удачное сражение ему пришлось записывать отдельно.

Как оказалось, добиться победы в подобной ситуации можно путем обороны четырех баз, соблюдая баланс между наземными и воздушными юнитами. Самый интересный вывод, к которому ветеран профессиональной сцены пришел в своем видео, это то, что даже компьютеры иногда впадают в отчаяние на поле боя, когда они перестают атаковать, имея в своем распоряжении силы пяти полновесных армий (1000 лимита).

Остается лишь задаваться вопросом о том, сколько попыток может потребоваться обычному игроку, который никаких международных соревнований не выигрывал, на повторение подобного подвига, и какой еще формат противостояния с компьютером в будущем выберет для себя uThermal. К примеру, многие научно-исследовательские институты разрабатывают собственные алгоритмы поведения искусственного интеллекта для Starcraft, которые они затем стравливают между собой. Может быть, кто-то из них решится испытать свое творение и на упомянутом выше киберспортивном ветеране.

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Очевидно одно, что, несмотря на приличный возраст, Starcraft 2 по-прежнему остается интересной и актуальной игрой.