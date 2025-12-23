Как тут не вспомнить сцену из известного фильма про "одну маленькую вишенку", которая поставила под угрозу целую империю? Вот и банальный светофор, а вернее их множество, остановил работу целой IT-компании.

Надзорные органы штата Калифорния пообещали провести проверку сервиса роботакси Waymo, являющегося дочерней структурой холдинга Alphabet, под управлением которого, помимо прочих компаний, находится и международная корпорация Google. Об этом в понедельник сообщило информационное агентство Reuters.

Любопытно, что практически одновременно с этим материалом Reuters опубликовало и другую статью, в которой говорилось о радужных перспективах роботизированных сервисов такси, которые продолжают проходить тестирование в различных уголках земного шара.

Однако перспективы эти, судя по всему, выглядят не так уж и радужно, коль скоро банальное отключение света в Сан-Франциско привело к массовой остановке работы сервиса в городе. Судя по материалу Reuters, роботы оказались неспособны справиться с ситуацией, когда светофоры перестали работать из-за отсутствия электричества, а потому машины Waymo намертво встали на перекрестках, создавая заторы и существенно осложняя работу общественного транспорта.

Всего сервис Waymo выпускает на дороги Соединенных Штатов около двух с половиной тысяч роботизированных машин представительского класса, которые он позиционирует исключительно как «премиальный» способ передвижения из точки «А» в точку «Б». Неясно, какой процент всего автопарка используется компанией в Калифорнии, однако он должен быть значительным, коль скоро штат славится своими высокими ценами и большим процентом богатых людей.

Так или иначе, а репутационные потери для Waymo окажутся весьма существенными, тем более, что в пресс-релизе компании сообщалось, что роботы компании были запрограммированы расценивать потухшие светофоры на перекрестках как сигнал полной остановки для всех участников дорожного движения.

Таким образом в ситуации, когда живой водитель без всяких проблем был в состоянии понять, что произошло, и что ему в этой ситуации ему стоит делать, роботы компании Waymo потребовали обновления программного обеспечения. А сколько еще непредвиденных ситуаций может возникнуть на дороге, о которых разработчики программного обеспечения попросту не подумали?

Тем не менее куда как больший интерес в данной новости представляет упоминание Reuters о том, что треть всего города оказалась обесточена на продолжительное время из-за возгорания на подстанции Pacific Gas and Electric Company в Сан-Франциско. Это возгорание лишь служит дополнительным напоминанием о том, что многие объекты гражданской инфраструктуры в США находятся в критическом состоянии и требуют существенных инвестиций. И попытки на фоне подобных проблем добиться массового внедрения роботакси напоминает пир во время чумы, хотя по сути своей и является всего лишь одним из способов нажиться на медийной шумихе вокруг распространения электромобилей и искусственного интеллекта.