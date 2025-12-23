Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
AngryLibrarian
Калифорнийские власти расследуют случай массовой остановки работы роботакси в Сан-Франциско
Как тут не вспомнить сцену из известного фильма про "одну маленькую вишенку", которая поставила под угрозу целую империю? Вот и банальный светофор, а вернее их множество, остановил работу целой IT-компании.

Надзорные органы штата Калифорния пообещали провести проверку сервиса роботакси Waymo, являющегося дочерней структурой холдинга Alphabet, под управлением которого, помимо прочих компаний, находится и международная корпорация Google. Об этом в понедельник сообщило информационное агентство Reuters.

Любопытно, что практически одновременно с этим материалом Reuters опубликовало и другую статью, в которой говорилось о радужных перспективах роботизированных сервисов такси, которые продолжают проходить тестирование в различных уголках земного шара.

Однако перспективы эти, судя по всему, выглядят не так уж и радужно, коль скоро банальное отключение света в Сан-Франциско привело к массовой остановке работы сервиса в городе. Судя по материалу Reuters, роботы оказались неспособны справиться с ситуацией, когда светофоры перестали работать из-за отсутствия электричества, а потому машины Waymo намертво встали на перекрестках, создавая заторы и существенно осложняя работу общественного транспорта.

Всего сервис Waymo выпускает на дороги Соединенных Штатов около двух с половиной тысяч роботизированных машин представительского класса, которые он позиционирует исключительно как «премиальный» способ передвижения из точки «А» в точку «Б». Неясно, какой процент всего автопарка используется компанией в Калифорнии, однако он должен быть значительным, коль скоро штат славится своими высокими ценами и большим процентом богатых людей. 

Так или иначе, а репутационные потери для Waymo окажутся весьма существенными, тем более, что в пресс-релизе компании сообщалось, что роботы компании были запрограммированы расценивать потухшие светофоры на перекрестках как сигнал полной остановки для всех участников дорожного движения. 

Таким образом в ситуации, когда живой водитель без всяких проблем был в состоянии понять, что произошло, и что ему в этой ситуации ему стоит делать, роботы компании Waymo потребовали обновления программного обеспечения. А сколько еще непредвиденных ситуаций может возникнуть на дороге, о которых разработчики программного обеспечения попросту не подумали? 

Тем не менее куда как больший интерес в данной новости представляет упоминание Reuters о том, что треть всего города оказалась обесточена на продолжительное время из-за возгорания на подстанции Pacific Gas and Electric Company в Сан-Франциско. Это возгорание лишь служит дополнительным напоминанием о том, что многие объекты гражданской инфраструктуры в США находятся в критическом состоянии и требуют существенных инвестиций. И попытки на фоне подобных проблем добиться массового внедрения роботакси напоминает пир во время чумы, хотя по сути своей и является всего лишь одним из способов нажиться на медийной шумихе вокруг распространения электромобилей и искусственного интеллекта. 

#роботизация #соединенные штаты #it-news
Источник: reuters.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Истребитель пятого поколения Су-57 впервые поднялся в воздух с новым мощным двигателем
12
Зафиксирован взрыв сверхкилоновой, порожденной столкновением нейтронных звезд
+
BMW запатентовала винты, для откручивания которых требуется специальный инструмент
6
В Турции начали строительство 300-метрового авианосца
2
Пользователь отправил по гарантии комплект DDR5 за $1000 и получил декоративный набор за $35 взамен
1
Нативный драйвер NVMe ускоряет SSD в Windows 11 до 85%
9
Пользователь случайно купил два инженерных образца GeForce RTX 3080 Ti 20 ГБ
+
Покупатель ROG Matrix RTX 5090 за $4000 не смог подключить кабель из-за смещённого разъёма питания
4
Великобритания выведет из эксплуатации БМП Warrior, несмотря на проблемы с введением в строй Ajax
+
В Японии перезапустят крупнейшую в мире АЭС спустя 15 лет после аварии на Фукусиме
2
Бюджетные Intel Core Ultra 5 335 и Core Ultra 5 325 протестированы в Geekbench
+
Покупатель комплекта DDR5 получил модули DDR4 с неплотно прилегающими радиаторами
3
BiWin анонсировала комплект DDR5-6000 объёмом 192 ГБ и серию скоростных PCIe Gen 5 SSD
+
Новый российский импортозамещённый электровоз получил сертификат ТС ЕАЭС
2
Создатель Painkiller выразил недовольство перезапуском франшизы
2
Названы худшие и лучшие браузеры с точки зрения обеспечения конфиденциальности пользователей
4
Владелец криптовалюты лишился 50 млн долларов из-за атаки с подменой адреса
2
Первый в мире противодроновый костюм был создан в России
+
Портативные колонки Tronsmart T7, T8, Bang 2 и Trip 2 станут желанным подарком на Новый год
+
ОАК расширяет производственные мощности по выпуску истребителей пятого поколения Су-57
+

Популярные статьи

13 популярных процессоров для игровых ПК, потерявших актуальность после повышения цен на ОЗУ
341
QLED Смарт ТВ, воспроизводящий любой контент: обзор Dune HD Q55R1
3
Как грамотно установить и настроить Windows 10 в конце 2025 года и продлить обновления еще на год
7
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A850GL PCIE5 White
+
Осматриваю и разбираю проблемный ноутбук Samsung RV511
8
Климатическое оружие против FPV-дронов — перспективы и окупаемость направления
9
Рейтинг лучших видеорегистраторов с 4G и удаленным онлайн-мониторингом
+
Противостояние Xbox One X и Xbox Series S в 2026 году — опыт бывалого консольщика
+

Сейчас обсуждают

Parlous
19:29
Я на это сразу обратил внимание. Достойный результат. И тебе твои поклонницы завидуют.
13 популярных процессоров для игровых ПК, потерявших актуальность после повышения цен на ОЗУ
Parlous
19:28
Докажи что у тебя пк есть и ты не только свои пальцы в жопу мужикам совать умеешь?
13 популярных процессоров для игровых ПК, потерявших актуальность после повышения цен на ОЗУ
Опускаем Parlous(Машку-полотерку)
19:27
Шиз .у меня 560 в простое и что.ты просто далпаеп
13 популярных процессоров для игровых ПК, потерявших актуальность после повышения цен на ОЗУ
Parlous
19:26
Я из Тулы. Дальше что?
13 популярных процессоров для игровых ПК, потерявших актуальность после повышения цен на ОЗУ
typym6ek
19:26
Для дома если для игр, совершенно не нужно. Я всегда ставил домашнюю версию, всё работает и работает меньше процессов. ПРО ставят те, кто думает что она быстрее))) Ну или по работе.
Как грамотно установить и настроить Windows 10 в конце 2025 года и продлить обновления еще на год
Parlous
19:25
Ну не расстраивайся так доктор, проходи в 102 кабинет. Там уже все готово для твоего клизмирования. А твои друзья буллеры стоят в очереди, что бы засунут тебе в попу пальчик, а потом облизнуть.
13 популярных процессоров для игровых ПК, потерявших актуальность после повышения цен на ОЗУ
Терминатор
19:24
Глянь в простое вентиляторы крутятся на 800-600 оборотов. Это комар пролетит услышишь.
13 популярных процессоров для игровых ПК, потерявших актуальность после повышения цен на ОЗУ
Parlous
19:22
Так это твой ник "-маня-полотер". Я чужие ники не беру. Пользуйся им, тебе ни кто не запрещает, быть "-маня-полотер"
13 популярных процессоров для игровых ПК, потерявших актуальность после повышения цен на ОЗУ
Parlous
19:19
это потому что он сумасшедший, ведь нормальный человек не будет запихивать свой пальчик в жопу мужику как делает "Опускаем Parlous(Машку-полотерку)"
13 популярных процессоров для игровых ПК, потерявших актуальность после повышения цен на ОЗУ
ZALMAN
19:19
Сытый голодного не поймет. Они там все заелись по полной, живут в другой вселенной.
Известия: Дмитрий Патрушев выступил против фиксации цен на продукты
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter