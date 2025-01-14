Беды было не избежать, потому что никто к пожарам готовиться и не собирался...

Критики российской власти любят приводить в пример Сколково как один из явных примеров неэффективного расходования денежных средств. Сегодня же американские СМИ пытаются выяснить, как получилось так, что в штате с самыми высокими налогами в США в пожарных гидрантах вдруг не оказалось воды в разгар крупнейших пожаров в истории. В Лос-Анджелесе дошло до того, что раздосадованные собственным бессилием пожарные пытались носить воду в ведрах и даже женских сумках, пытаясь хоть как-то унять разбушевавшуюся огненную стихию.

Сегодня все шишки сыплются на голову начальника пожарной охраны города Кристин Кроули, которая получила свое назначение благодаря DEI-повестке, но при этом всем должно было бы быть очевидно, что если бы начальником пожарной охраны был накаченный бородатый мужик, то вода в гидрантах магическим образом все равно не появилась бы.

А между тем краткое исследование истории вопроса дает нам представление о том, что еще в 2014 году во время выборов губернатора штата калифорнийцы проголосовали за то, чтобы штат взял заем в 7,5 миллиарда долларов на решение проблемы пресной воды. Честно признаться, сумма астрономическая, тем более по меркам 2014 года, однако 66% населения штата все-таки поддержало эту идею.

Ну так что же? Крупнейшее водохранилище в штате под названием Санта-Инез, вместительность которого превышает 525 миллионов литров, в разгар пожаров оказалось абсолютно пустым. Власти попытались заявить, что высохло оно совсем недавно, однако пользователи сети с помощью сервиса Google Maps выяснили, что оно не наполнялось с самого 2009 года. И это в штате, который известен своими лесными пожарами...

Эксперты в вопросах опреснения воды указывают на то, что с 1990 года стоимость получения пригодной для питья (и тушения пожаров) воды упала втрое, что позволило государствам вроде Израиля эффективно решать нехватку воды для вопросов агропромышленности с помощью опреснения. Ни для кого не секрет, что Калифорния расположена на западном побережье США, а потому власти штата не смогли бы при всем желании пожаловаться на нехватку океанской воды, однако десяти лет и многомиллиардных инвестиций не хватило, чтобы сдвинуть ситуацию с мертвой точки.

Другими словами, вне зависимости от убеждений главы пожарной охраны Лос-Анджелеса, Калифорния как минимум с 2009 года подвергалась риску того, что обыкновенные лесные пожары могут принять апокалиптические масштабы, поскольку пожарные все это время были лишены доступа к необходимому количеству пресной воды для эффективного тушения. И все это время самый богатый штат США проносило на «американский авось», только вот на этот раз не пронесло...