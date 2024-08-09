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Американский инвестор заявил о скором банкротстве США
Недаром говорят, что социалистические государства благосотоянием не отличаются...

Известный инвестор, а также ведущий множества финансовых шоу Роберт Кийосаки недавно сделал заявление, которое удивило Уолл-стрит. Кийосаки прославился тем, что он смог предсказать банкротство крупнейшего американского Lehman Brothers за пять месяцев до того, как это финансовое учреждение прекратило свое существование. В этом смысле Питер Шифф все-таки был не единственным, кто предупреждал о серьезных проблемах в американской экономике.

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Теперь Кийосаки заявил, что американский штат Калифорния начнет подымать налоги, параллельно сокращая расходы на поддержку малоимущих, исправительных учреждений, а также на решение экологических проблем. Все эти решения, уверен инвестор, продиктованы тем, что вчерашняя Мекка для инвесторов и стартаперов от мира IT сегодня уже обанкротилась и не может платить по счетам. Это, кстати, косвенно подтверждают слова бывшего губернатора солнечного штата Джерри Брауна о том, что местные власти рано или поздно вынуждены будут оставить государственных служащих без пенсии. Браун сделал это заявление в 2018 году, когда Калифорния еще не превратилась в прибежище для бездомных со всех Соединенных Штатов, но это лишь подтверждает правоту Кийосаки.

Однако американский инвестор уверен, что Калифорния остается задающей моду, а потому все, что происходит с ней уже совсем скоро будет происходить во всех остальных частях Соединенных Штатов. Другими словами, вчерашняя столица капиталистического мира падет жертвой небывалого разгула преступности, который неотступно следует за финансовым упадком.

Кийосаки сложно заподозрить в отсутствии патриотических настроений, потому что в свои юные годы он не только пошел добровольцем в армию, но и принимал участие в боевых действиях во Вьетнаме в качестве пилота боевого вертолета. Более того, автор множества книг по управлению капиталом и инвестициям не раз защищал в эфире «американский образ жизни», подразумевающий стремление к свободному предпринимательству.

Однако Калифорния сегодня все больше попадает под влияние леворадикальных догматов, согласно которым бизнес должен обеспечивать благосостояние тех социальных групп, которые местные власти считают ущемленными. Это, кстати, может и являться той причиной, по которой этот некогда цветущий американский штата сегодня загнивает.

#глобальное противостояние #россия против сша #финансовый упадок
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