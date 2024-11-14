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Прощание с «доктриной Монро»: Си Цзиньпин отправился в турне по Южной Америке
Есть вероятность, что крупные инвестиционные проекты не заставят себя долго ждать, что значительно усилит Южную Америку.

Мало кто вспоминает сегодня о том, что в прошлом году так называемая доктрина Монро отмечала свое двухсотлетие. А между тем согласно положению этого документа Соединенные Штаты являются гарантом того, что внешние державы не будут вмешиваться в политическую жизнь как Северной Америки, так и Америки Южной. Другими словами, все страны латинской Америки уже две сотни лет являются заложниками политики дяди Сэма, которые целиком и полностью зависят от положения дел в Вашингтоне.

 

Примечательно, что ни один американский президент публично не отказывался от своей приверженности этой доктрине. Однако Вашингтон продолжает не только активно вмешиваться в политику европейских держав, но и устраивает всевозможные провокации вокруг Тайваня, который официально является частью Китайской Народной Республики. До недавнего времени другие государства не могли с этой ситуацией ничего поделать, однако современные темпы военного строительства сил НОАК весьма существенно опережают все потуги военно-промышленного комплекса США.

В этой ситуации Пекин предпочел не выяснять отношения с Вашингтоном из-за Тайваня, который и без того фактически принадлежит Китаю, а вторгся в пространство жизненных интересов «последнего гегемона». Так, китайское информационное агентство Синьхуа сообщило, что президент КНР Си Цзиньпин вылетел в Перу, где он будет участвовать в саммите АТЭС, после чего китайский лидер отправится в Бразилию на саммит Большой двадцатки.

Ключевым пунктом сообщения агентства является новость о том, что помимо участия в международных форумах, Си Цзиньпин нанесет официальный государственный визит как в Перу, так и Бразилию. Вот так под прикрытием «международных саммитов» китайское руководство самым непосредственным образом подрывает доктрину Монро.

Американцы много раз видели, как работает сила китайской экономической экспансии, которая начинается с инвестиционных проектов в развитие транспортной инфраструктуры, что выливается во всестороннее экономическое сотрудничество, после чего целые регионы мира переходят под крыло «великой фабрики мира». Так было в Юго-Восточной Азии, Африке и на Ближнем Востоке. Но Южная Америка...

Китайцы застали своего геополитического противника в ситуации, которой прекрасно описывает  британские военная поговорка: «в чистом поле со спущенными штанами». Вашингтон пока пытается выйти из клинча с Москвой и перейти в режим открытого противостояния с Ираном. Американские аналитики уже сегодня стараются не думать, каким образом они будут выходить на борьбу за Тайвань и с какими силами, а тут Пекин наносит удар в «мягком подбрюшье» США, парировать который Вашингтону нечем.  

#глобальное противостояние #китай vs страны запада #доктрина монро
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