Blood Running обещает все то, о чем игроки давно мечтали и еще чуть-чуть.

Как ни крути, а последним крупным событием в мире компьютерных игр после сумасшедшего успеха так называемых «королевских битв» стали игры в жанре «экстракшен-шутеров». Это те игры, где ты идешь в некую опасную «зону», обвешиваешься там с ног до головы лутом, а потом ползешь к выходу, попутно отстреливаясь от навязчивых желающих поживиться за твой счет.

Так вот, «игры» - это не совсем точное определение, потому что помимо вездесущего Escape from Tarkov в этом жанре сколько-нибудь заметных представителей мы так до сих пор и не увидели. Впрочем, сам «Тарков» переживает далеко не самые лучшие времена, потому что если раньше обычные геймеры его сторонились из-за его требовательности к компьютерному железу, то сегодня главным проклятием всевозможных онлайн-шутеров стали читеры.

Это как раз тот случай, когда все те профессии, которые искусственный интеллект якобы должен был бы уничтожить, прекрасно себя чувствуют, в то время как всем нам привычная сфера развлечений, а именно онлайн-игры, захлебывается от проблем, вызванных засильем так называемых «нейронщиков». Впрочем, проблемы онлайн-шутеров начались куда раньше из-за неспособности разработчиков предложить решение, которое позволило бы игрокам с разным уровнем игровых навыков одинаково хорошо проводить время в своих проектах.

Таким образом, мы смогли прийти к выводу, что ультимативная игра будущего — это нетребовательный экстракшен-шутер, в котором игроки сражаются исключительно с NPC за возможность обладания драгоценным лутом. Именно такой проект известный блогер Splattercatgaming представил зрителям своего канала на одной всем хорошо известной видео-площадке.

Проект Blood Running от инди-студии Dead Unicorn Inc. представляет собой типичный одиночный экстракшен-шутер, оформление которого выполнено в модной нынче пиксельной графике. Игра находится в раннем доступе и обещает, помимо системы кастомизации оружия и иммерсионного киберпанк-мира, возможность отстраивать свою базу за счет того лута, который вы приносите из рейда.

Проект выглядит многообещающе и, вне всяких сомнений, заслуживает внимания тех геймеров, которым пришелся по вкусу не только тот самый «Тарков», но и такие проекты, как Hotline Miami и Zero Sievert. Последний, кстати, долгое время страдал от странных проблем с фреймрейтом, которые и не позволил ему занять тот трон, на который сегодня претендует Blood Running.