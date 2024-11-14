Кинокомпания Warner Brothers приняла решение, которое крайне сложно объяснить соображениями бизнес-целесообразности, но которое прекрасно укладывается в логику современной американской политики...

Журналисты довольно открыто сегодня обсуждают гипотезу о том, что кинолента «Присяжный номер два» вполне может стать последней кинолентой в карьере легендарного киноактера и режиссера Клинта Иствуда, который готовится отметить свой 95-й день рождения. Неизвестно, сколько «грязному Гарри» американского кинематографа отпущено времени на этом свете, но едва ли он сможет и дальше долго продолжать свою режиссерскую деятельность, которая требует больших физических и умственных затрат.





Тем не менее кинокомпания Warner Brothers приняла решение о том, что сороковая по счету режиссерская работа Клинта Иствуда будет демонстрировать в 50 из более чем пяти тысяч кинотеатров по всем Соединенным Штатам. Для сравнения, в Соединенном Королевстве «Присяжный номер два» будет демонстрироваться в трехсот кинотеатрах, хотя общее их число не превышает 1000.

Можно подумать, что руководство кинокомпании испугалось низких оценок, которые критики поставили фильму, но не тут-то было. Авторитетный агрегатор Rottern Tomatoes дает ленте 93% одобрения критиков и 89% одобрения зрителей. Это сказочно хорошие результаты для картины, на производство которой было потрачено «каких-то» 30 миллионов долларов.

В последнее время генеральный директор Warner Brothers Дэвид Заслав весьма неодобрительно отзывался об Иствуде из-за того, что предыдущий фильм режиссера - «Мужские слёзы» - принес кинокомпании 17 миллионов долларов убытков в прокате. Мол, шоу-бизнес существует для зарабатывания денег и дружеские связи «здесь никакой роли не играют». Однако предыдущие пять фильмов принесли Warner Bros. суммарную прибыль в размере 817 миллионов долларов. Что на этом фоне значат 17 миллионов убытков, когда на второй части «Джокера» кинокомпания уже потеряла 200 миллионов?

Аналитики отмечают, что легенда американского кино, судя по всему, попала в негласный «черный список» Голливуда, обитателей которого крупные кинокомпании готовы травить даже в ущерб собственным доходам. Многие в этой связи вспоминают едкое выступление Иствуда на Республиканском национальном съезде 2012 года, где «грязный Гарри» американского кино жестоко высмеял бывшего президента США Барака Обаму.

Спустя двенадцать лет Обама по-прежнему остается одной из самых влиятельных фигур в американской политике, который продолжает сохранять негласный контроль за Демократической партией США. Можно поспорить, что Обама не забыл злую насмешку Иствуда, но предпочел остаться верным завету о том, что «месть — это блюдо, которое нужно подавать холодным».