Внимание, сейчас вылетит птичка...

Вещающий на территории штата Пенсильвании новостной телеканал WNEP по ошибке продемонстрировал своим зрителям результаты выборов в Соединенных Штатах, согласно которым Камала Харрис набрала 52%, а Дональд Трамп всего 47%.





Инфографика появилась у телезрителей на экранах в ходе трансляции гонок Формулы-1 из Мексики, в то время как сотрудникам телеканала потребовалось несколько минут, чтобы заметить ошибку. После того как в редакцию WNEP начали поступать гневные сообщения зрителей, телеканал был вынужден опубликовать пресс-релиз, в котором говорилось, что данная инфографика не должна было появиться на экране, и что демонстрируемые результаты были случайным образом сгенерированы для подготовки к оглашению результатов выборов.

Верится в этом с трудом, поскольку разрыв 52% к 47% достаточно велик, чтобы его нельзя было списать на ошибку в подсчетах голосов, но при этом не достигает абсурдного соотношения, вроде 80% на 20%. Проще говоря, цифры выглядят правдоподобно.

Американские политические комментаторы сразу же обратили внимание на то, что новостной телеканал принадлежит компании Tegna, председатель совета директоров которой по имени Говард Элиас уже давно и часто жертвует деньги представителям Демократической партии на выборы.

Впрочем, ситуация куда сложнее, поскольку подсчет голосов в США осуществляется автоматизированными урнами, которые принадлежат компании, которая давно аффилирована с представителями демократической партии.

Более того, в рамках созданной администрацией Джо Байдена группы быстрого реагирования на угрозы избирательному процессу, на грядущих выборах на многих избирательных участках впервые появятся вооруженные агенты ФБР и сотрудники Министерства юстиции США, которые будут напрямую подчиняться специальному оперативному штабу. Задачей последнего заявлено «предотвращение неблагоприятных событий» на избирательных участках.

В общем, не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы за неделю до выборов догадаться, кто на них должен победить и с каким отрывом. Тем не менее можно не сомневаться, что ошибка сотрудников телеканала WNEP породит множество всевозможных «теорий заговора», согласно которым результаты ноябрьских выборов уже якобы давно известны журналистам.

А между тем ни один аналитик не берется предсказать, чем закончится попытка провести президентские выводы в условиях нынешнего политического климата в США, однако американским военным на всякий случай дали разрешение открывать огонь на поражения по гражданам «сияющего града на холме» в случае возникновения массовых беспорядков.