Американцы с обеих сторон переходят от слов...

Для тех, кто давно наблюдает за развитием внутриполитического конфликта внутри США, где сторонники Республиканской и Демократической партий просто-напросто отказываются жить бок о бок друг с другом, высокая вероятность перехода противостояния в открытую фазу была давно очевидна. Демократы сегодня превратились в радикальную социалистическую силу, напоминающую знаменитых хумвейбинов, которая опирается на поддержку спецслужб и всевозможных IT-гигантов. Со своей стороны республиканцы представляют тот самый капиталистический класс, который и построил США в ожесточенной погоне за пресловутой американской мечтой.

Однако последние восемь лет мы наблюдали ситуацию, когда демократы с маниакальной методичностью наступали республиканцам на пятки, пытаясь спровоцировать тех на жесткий ответ, который можно было бы окрестить агрессией. Рейд и обыски, аресты и допросы, судебное преследование и травля в СМИ — все это Республиканская партия сносила долго и покорно в пустых надеждах, что когда-нибудь она все-таки сможет подчинить себе разведывательное сообщество США.

Однако сегодня мы наблюдаем перемены, которые можно назвать первыми залпами в гражданском противостоянии в США, ведь один из главных сторонников Дональда Трампа по имени Стив Бэннон публично потребовал разогнать ФБР и сравнять с землей главный офис этой правоохранительной организации.





Может показать, что Бэннон — это фигура незначительная, однако до 2017 года он занимал пост старшего советника президента США по политическим и стратегическим вопросам в администрации Дональда Трампа. Более того, после своей отставки Бэннон оккупировал огромный монастырь Чертоза ди Тризульти в Италии, откуда он готовил объединение европейских правых сил в интересах своего начальника.





Заявление Бэннона о том, что ФБР - это «американское гестапо», которое должно быть упразднено, сделано бывшим старшим советником в преддверии президентских выборов, что говорит о том, что Республиканская партия хорошо понимает, что победить Дональду Трампу никто не даст, а потому новая фаза ожесточенного противостояния уже не за горами, и что именно ФБР будет выступать в качестве главного инструмента воздействия в противостоянии демократов и республиканцев.





В общем, первая ласточка запущена и можно не сомневаться, что слова Бэннона не останутся без внимания представителей Демократической партии, которые ответят новыми обысками, арестами и допросами своим политическим противникам. Собственно, этого бывший старший советник и добивается.