Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Cloudfisher
Влиятельный сторонник Дональда Трампа потребовал «разогнать ФБР»
Американцы с обеих сторон переходят от слов...

Для тех, кто давно наблюдает за развитием внутриполитического конфликта внутри США, где сторонники Республиканской и Демократической партий просто-напросто отказываются жить бок о бок друг с другом, высокая вероятность перехода противостояния в открытую фазу была давно очевидна. Демократы сегодня превратились в радикальную социалистическую силу, напоминающую знаменитых хумвейбинов, которая опирается на поддержку спецслужб и всевозможных IT-гигантов. Со своей стороны республиканцы представляют тот самый капиталистический класс, который и построил США в ожесточенной погоне за пресловутой американской мечтой.

 

Однако последние восемь лет мы наблюдали ситуацию, когда демократы с маниакальной методичностью наступали республиканцам на пятки, пытаясь спровоцировать тех на жесткий ответ, который можно было бы окрестить агрессией. Рейд и обыски, аресты и допросы, судебное преследование и травля в СМИ — все это Республиканская партия сносила долго и покорно в пустых надеждах, что когда-нибудь она все-таки сможет подчинить себе разведывательное сообщество США.

Однако сегодня мы наблюдаем перемены, которые можно назвать первыми залпами в гражданском противостоянии в США, ведь один из главных сторонников Дональда Трампа по имени Стив Бэннон публично потребовал разогнать ФБР и сравнять с землей главный офис этой правоохранительной организации.


Может показать, что Бэннон — это фигура незначительная, однако до 2017 года он занимал пост старшего советника президента США по политическим и стратегическим вопросам в администрации Дональда Трампа. Более того, после своей отставки Бэннон оккупировал огромный монастырь Чертоза ди Тризульти в Италии, откуда он готовил объединение европейских правых сил в интересах своего начальника.


Заявление Бэннона о том, что ФБР - это «американское гестапо», которое должно быть упразднено, сделано бывшим старшим советником в преддверии президентских выборов, что говорит о том, что Республиканская партия хорошо понимает, что победить Дональду Трампу никто не даст, а потому новая фаза ожесточенного противостояния уже не за горами, и что именно ФБР будет выступать в качестве главного инструмента воздействия в противостоянии демократов и республиканцев.


В общем, первая ласточка запущена и можно не сомневаться, что слова Бэннона не останутся без внимания представителей Демократической партии, которые ответят новыми обысками, арестами и допросами своим политическим противникам. Собственно, этого бывший старший советник и добивается.

#глобальное противостояние #сша банановая республика #выборы в сша
+
Написать комментарий (0)
Камала Харрис потребовала навести «гендерный порядок» в отчетах спецслужб
Почему западные СМИ одержимы сообщениями о военных из КНДР в зоне СВО
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Профессор Кейндорф: Волновая электростанция не может производить энергию в больших масштабах
4
Колумбия отказывается от ископаемого топлива и прекращает новую добычу нефти
5
Galaxy A55 обошёл по популярности последние флагманы Apple, Samsung и Oppo
6
Информатор раскрыл предполагаемую цену GeForce RTX 5090 — новинка будет дороже RTX 4090 на 25 %
22
НАСА: Новый марсианский дрон сможет приземляться на планету независимо от положения ракеты-носителя
2
«Грузовики и вообще»: КамАЗ готовит переднеприводный тягач грузоподъемностью до 33 тонн
+
Китайские ученые создали магнит в 800 000 раз мощнее магнитного поля Земли
3
В будущем смартфон Samsung S26 Ultra может быть оснащён основной камерой на 324 МП
+
Глава Intel обвинил в проблемах компании команду Байдена и назвал положение критическим
8
Зеленский призвал Индию прекратить экономические отношения с Россией
10
NVIDIA готовит как минимум 6 карт поколения Blackwell: RTX 5050, 5060, 5070, 5070 Ti, 5080 и 5090
8
OnePlus раскрыла список смартфонов, которые первыми получат Android 15
+
Snapdragon 8 Elite получит полную поддержку Linux, а по скорости работы в играх он обходит Radeon 780M
2
Samsung планирует выпустить первый смартфон с поддержкой 5G в своей бюджетной линейке Galaxy A0X
1
Doogee S200 5G: новый прочный смартфон с двумя экранами и мощной батареей
+
В России разработали новейший военный БПЛА "Чёрный дрозд"
+
Xiaomi анонсировала линейку телевизоров Xiaomi TV S Pro Mini LED 2025
+
Call of Duty: Black Ops 6 на PS5 опережает Xbox по производительности и графике
1
Бездействовавший более 14 лет кошелек переместил 50 BTC на сумму почти $3,4 млн на новый адрес
2
Стали известны полные спецификации бюджетного iPhone SE 4 за 500 долларов
+

Популярные статьи

Неуставный приказ, который стал стандартом - команда «триста-тридцать-три» в артиллерии
5
История Су-17 - как худший советский истребитель стал лучшим ударным самолетом
2
3 неплохих китайских седана, которые можно купить по цене новой Lada Vesta
8
Физические нагрузки при малоподвижном образе жизни — вариант от компьютерщика и геймера
51
Итоги гоночного уик-энда 26-27 октября
1
Как NVIDIA, AMD и Intel испортили 2024 год геймерам, и почему надежды на 2025 почти нет
17
Современность фаната Age of Wonders 4 Часть 2
+
Core Ultra 5 245K vs Core i5-14600K – почему оба процессора Intel хуже и дороже аналогов AMD
7
Как студенту заработать на ПК, ноутбук или смартфон — 3 способа подработки со свободным графиком
20
Разбираемся, как собрать компактный и недорогой игровой компьютер для ретрогеймера в 2024 году
8

Сейчас обсуждают

Лев корл
09:37
К Путину вбегает запыхавшийся Лавров: - Владимир Владимирович, экстренная новость, в сша чп! Изнасилована камала харрис! Путин задумчиво: - Хмм, а, обвиняют всю Россию или только меня?...
Камала Харрис потребовала навести «гендерный порядок» в отчетах спецслужб
Александр Мухин
09:34
Формально он будет флагманом, 7900 XTX AMD уже сняла с производства.
Информатор раскрыл предполагаемую цену GeForce RTX 5090 — новинка будет дороже RTX 4090 на 25 %
Сергей Анатолич
09:25
Маразм крепчает!🫢🫣
Камала Харрис потребовала навести «гендерный порядок» в отчетах спецслужб
Лев корл
09:19
Я тоже удивился при чем тут зарядовые фотосенсоры))) А они тоже CCD, оказывается, аббревиатуру имеют, нюанец😂😂😂 А аффтар поленился сему моменту внимание уделить Или и вправду не в курсе
Предстоящий AMD Ryzen 9000X3D будет использовать так называемую "инвертированную" ПЗС-матрицу
Александр Мухин
09:18
Bulldozer в Geekbench показывал весьма скромные результаты.
В тестах Geekbench процессор Ryzen 7 9800X3D оказался на 22% быстрее, чем 7800X3D
Александр Мухин
09:16
Если ты умеешь читать эти результаты, то вполне показатель. Ну а в игрушках прирост будет заметно меньше, зная как Zen 5 ведет себя в играх.
В тестах Geekbench процессор Ryzen 7 9800X3D оказался на 22% быстрее, чем 7800X3D
Лев корл
09:14
Ох ты, круто Великий октябрьский социалистический красный камень😂😂😂
Предстоящий AMD Ryzen 9000X3D будет использовать так называемую "инвертированную" ПЗС-матрицу
Давид Пирвердян
09:12
Может, на Хоноре и правда картинка будет ярче, а звук громче, но качество изображения и звука не будет таким, как на Samsung
Galaxy A55 обошёл по популярности последние флагманы Apple, Samsung и Oppo
Vorvort
09:11
5090 - это склейка из двух 5080. Чему ты радуешься? Деградации производства видеокарт? AMD правильно не стала конкурировать с этим Франкенштейном.
Информатор раскрыл предполагаемую цену GeForce RTX 5090 — новинка будет дороже RTX 4090 на 25 %
Vorvort
09:09
Как 7900 XT с усиленными лучами. Такие слухи.
Информатор раскрыл предполагаемую цену GeForce RTX 5090 — новинка будет дороже RTX 4090 на 25 %
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем