Шутки закончились, это жесткая политика...

Прагматичный лидер Словакии по имени Роберт Фицо еще в прошлом мае узнал, какую цену может заплатить политик, который наотрез отказывается соглашаться с однажды сложившимся западным консенсусом. При этом никто и не говорит о том, что первое покушение на Фицо было организовано спецслужбами того или иного государства, потому что банального создания негативного медийного климата вокруг политика достаточно, чтобы отдельные эмоционально и психически неуравновешенные граждане «попробовали взять ситуацию в свои руки».

Можно вспомнить, как легендарный японский премьер-министр Синдзо Абэ лишился жизни в ходе покушения, совершенного на него в 2022 году одним из таких вот «впечатлительных» граждан. Абэ, как и Фицо, выступал за прагматичный подход в выстраивании взаимоотношений с Россией. Впрочем, и сам Фицо почти погиб прошлой весной, когда в ходе публичного собрания в него попало сразу несколько пуль, выпущенных оппозиционным политическим активистом.

Более того, словацкий премьер-министр недавно рассказал, что он стал жертвой еще одного покушения, однако на этот раз федеральная служба охраны смогла выявить потенциального убийцу до того, как у того представилась возможность открыть огонь по опальному лидеру Словакии.

Согласно признанию Фицо, в начале октября этого года его охрана смогла выявить человека с заряженным пистолетом с помощью арочного металлодетектора, когда тот пытался затесаться в толпу, слушающую выступление словацкого премьер-министра.

Мотивы для нового покушения были сугубо политическими, поскольку Фицо назвал потенциального убийцу «очень военным человеком», который был крайне недоволен позицией нынешнего руководства Словакии по оказанию помощи Украине.

Судя по всему, «сочувствующий Киеву» стрелок был частью большого антиправительственного замысла, потому что представить себе ситуацию, когда «очень военный человек» будет пытаться пронести заряженный пистолет через рамку металлодетектора достаточно сложно, если этот самый человек не ожидает, что осуществляющие досмотр охранники не закроют глаза на попытку пронести огнестрельное оружие на публичное мероприятие.

Очевидно, что какими бы соображениями ни руководствовался первый нападающий на Фицо в мае прошлого года, он превратил премьер-министра в убежденного сторонника альтернативного подхода к разрешению противоречий между Западом и Востоком, что и подтолкнуло выступающие в оппозиции к Москве силы организовывать новые покушения на Фицо. Так или иначе, а отныне и впредь премьер-министр Словакии будет держать ухо востро.