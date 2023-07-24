Ущипните меня, если это не сон...

Если бы я сам впервые прочитал заголовок той новости, которую вы имеете удовольствие лицезреть, то у меня бы началось что-то среднее между икотой и нервным тиком. Нет, ну правда, страна где ворам до сих пор рубят руки, и Грендайзер в моем сознании никак между собой не стыкуются. И тем не менее это правда.

реклама

Впрочем, Эр-Рияду можно только поаплодировать! После того как американский кинематограф превратился в нелепую пародию на себя самого, а европейское кино и вовсе себя изжило, аниме сегодня осталось последним бастионом анимированного искусства.

Ну а если ты можешь себе позволить построить огромный город посреди пустыни, то зачем размениваться по мелочам? Можно взять и сразу купить права на игру по классическому аниме 70-х годов прошлого века про огромных роботов.

Правда, судя по трейлеру, саудовская компания Manga Productions пошла на поводу у французской компании Microids в вопросе разработки своего первого самостоятельного продукта. Геймдев знает множество примеров того, как предприимчивые умельцы находят богатых спонсоров, чтобы затем пообещать им баснословные доходы от нового творения.

Это я к тому, что продукт получается откровенно «не очень», но ожидать разорения Manga Productions в обозримом будущем не стоит, а народная мудрость недаром гласит, что если долго мучиться, то что-нибудь обязательно получится.

Более того, руководитель саудовской компании-разработчика Абдулазиз Анлагмуш уверен, что компании удастся создать «осмысленный и глубокий геймплей» для игроков ближневосточного региона. Более того, игру собираются выпустить на PC, PS5, Xbox и даже Nintendo Switch! Другими словами, Эр-Рияд уже нашел потенциальный рынок сбыта для своих творений, а то, что эти творения пока не вызывают особого оптимизма, к делу уже не относится. Зато саудовские принцы могут позволить себе скупить все японские франшизы и делать по ним игры чуть ли не ежегодно, пока саудовские программисты не набьют руку.





В общем, саудовский геймдев про гигантских японских роботов — это не мем и не повод для шуток, а вполне себе признак меняющихся времен.