Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Cloudfisher За пост начислено вознаграждение
Саудовские разработчики вдохновляются Tekken и Street Fighter на выставке Gamers8
Саудовские принцы хотят геймдев!

реклама

Глядя на достижения или неудачи наших соотечественников, мы часто бываем излишне критичны и даже несправедливы. Особенно хорошо это было заметно по общественной реакции на недавнее крушение космического аппарата «Луна-25», который столкнулся с неотступным спутником Земли. А сколько советские покорители космоса совершили ошибок, прежде чем достигнуть по-настоящему прорывных результатов?

реклама

В этом смысле планы Саудовской Аравии по покорению игровой индустрии, о которых я уже рапортовал, - это не повод для шуток или анекдотов, а скорее пища для серьезных размышлений. Точно так же, как и наше государство, самая влиятельный страна шиитского мира является ведущим экспортером нефти, который хочет диверсифицировать свое немалое финансовое богатство в те области человеческой деятельности, которые будут кормить её после исчерпания природных богатств.

При этом никто в Эр-Рияде не ждет, что какой-нибудь саудовский  «самородок» возьмет и уже завтра выпустит игру, которая поразит геймеров на всех континентах. Да, такое теоретически возможно, но саудовскому геймдеву это никоим образом не поможет, поскольку ему нужен не один разработчик, а целая игровая индустрия.

Откуда её взять? Конечно же, растить! И проходящая в Эр-Рияде выставка Gamers8 подходит для этих целей как нельзя лучше. Помимо предоставленного молодым геймерам огромного музея видеоигр, где представлено все от игровых автоматов 80-х годов прошлого века до самых современных приставок, саудовские принцы решили провести киберспортивный турнир с суммарными призовыми в сорок пять миллионов долларов и всевозможные семинары, в ходе которых свыше трех тысяч разработчиков смогут повысить свои навыки программирования и анимирования.

Региональный СМИ рапортуют, что глава Саудовской киберспортивной федерации Файзал бин Хорман отмечает, что пока никому из 25 тысяч разработчиков, трудящихся в королевстве над созданием игрового хита, который отражал бы особенности арабской культуры, не удалось преуспеть в своем непростом деле. Однако у них перед глазами уже есть успешные примеры популяризации этой культуры в играх — персонаж Shaheen из файтинговой франшизы Tekken и Rashid из серии игр Street Fighter. Понятное дело, что примеров пока не слишком-то много, однако Эр-Рияд твердо намерен прийти к построению своей собственной игровой индустрии и можно не сомневаться, что такими темпами он рано или поздно это сделает.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#глобальное противостояние #саудовская аравия #ближний восток
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Сын Джорджа Сороса заявил, что созданная его отцом НКО переезжает в Венгрию и Польшу
В США не хотят признавать импликации запуска первой субмарины КНДР с ядерными боеголовками на борту
WSJ: Еще один американский банк под названием Republic First дышит на ладан
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пресса на западе поднимает тему уничтожения якобы русской РЛС от ЗРК «Бук-3М»
10
Оператор украинского БПЛА попытался атаковать российский Ка-52 «Аллигатор» и выложил видео
11
Military Watch: британский Challenger 2 был уничтожен из ПТРК, а не артиллерией
11
TeamGroup выпустит SSD со скоростью записи до 14 Гб/с
2
Русские военкоры: На Запорожском направлении был подбит английский ОБТ Challenger 2
3
В Новосибирске участились случаи кибермошенничества через общественные Wi-Fi сети
+
Lockheed Martin отменила ключевые испытания гиперзвуковой ракеты и провалила планы Пентагона
5
Европа не смогла обеспечить энергетическую безопасность, а поставки газа из РФ уже не вернуть
1
Ген.директор EA похвалил разработки Respawn Studios и сообщил, что есть неанонсированые проекты
+
Концерн «Калашников» запускает сразу два новых цеха по производству боеприпасов
+
Истребитель шестого поколения Godzilla будет вооружён ракетами японского производства
1
Граждане РФ стремительно колонизируют Таиланд – русские теснят местных даже в сфере эскорта
2
Google представила новый логотип Android и новые функции системы
+
Intel показала процессор Intel Meteor Lake со встроенной памятью LPDDR5X
3
Чтобы быстрее попасть на работу двое китайцев пробили экскаватором дыру в Великой Китайской стене
6
Байден разочарован тем, что не сможет провести переговоры с Си Цзиньпином на G20
2
Стоимость NVIDIA GeForce RTX 4070 упала ниже Radeon RX 7800 XT
2
Версия SSD-диска Samsung 990 Pro объёмом 4 Тбайт обрела свой ценник и время старта продаж
+
Появился предполагаемый список процессоров из будущей линейки Intel Core 14-го поколения
+
Германия, Швеция, Италия и Испания договорились о совместной разработке нового танка
1

Популярные статьи

Подборка коротких сериалов от Netflix, которые стоит просмотреть на выходных
+
Германия, Испания, Италия и Швеция создадут танк 4-го поколения – конкурента российской Армате
9
Российский ПТРК "Корнет" уничтожает все известные типы западных танков
1
После майнинга видеокарты становятся только лучше, но это не точно
15
Эпидемия телефонных мошенников и спама захлестнула Россию, 3 главных правила при звонке мошенников
51
Сказ о том, как я на старом ноутбуке Windows 11 тестировал
15
В рядах ВСУ появилась голландская БМП YPR-765 PRI
15
Подтверждаю слухи о накрутках онлайна Starfield в Steam
37
Измеряем энергопотребление видеокарт AMD — AMD Radeon RX 7900 XTX reference
6
Собираю ПК "Молодец-Леденец" по цене консоли из комплектующих Intel
5

Сейчас обсуждают

Дмитрий
21:37
на самом деле дело привычки. больше всего до сих пор бесит что в 11 винде нет перетаскивания файла на панель задач, с последующим разворачиванием с панели программы куда хочешь сунуть файл. в десятк...
Сказ о том, как я на старом ноутбуке Windows 11 тестировал
迪玛 Мурзин
21:37
не неправильно. Зачем в России английский, с какой стати русский человек должен общаться не на своём родном языке внутри родной страны? Ау? А последнее точно, не проще, а нужно игнорировать такие игры...
Перевод и озвучка игр: пособие для начинающих
VAKT
21:35
Производительность: тестирование разницы в доли процента - да кому это сейчас нужно ? Где удобство ? Какому идиоту взбрело в голову заставлять переключаться между звуковыми устройствами через три окна...
Сказ о том, как я на старом ноутбуке Windows 11 тестировал
Дмитрий
21:32
У меня хп стабильно слетала каждые полгода. еще на пентиум 4 у соседей каждый месяц. только когда вышли зверихп там более менее работало и быстро и стабильно. семерка потом стояла вообще идеально...
Сказ о том, как я на старом ноутбуке Windows 11 тестировал
glavhyilo
21:30
если судить,по пропавшим симкам,то 1.5 миллиона потери у всу.
Представлен складной смартфон Huawei Mate X5 с ИИ-антенной и неизвестным процессором
Дмитрий
21:30
Вырезать лишнее и оптимизировать для игр можно любую виндус.
Сказ о том, как я на старом ноутбуке Windows 11 тестировал
Дмитрий
21:27
Сливают Зелю каждый день всё больше и больше. уже и самообстрелы не помогают на глазах приезжающих Блинкенов.
Зеленский огорчён замедлением поставок западного оружия и снижением темпов введения антироссийских санкций
Дмитрий
21:23
Птамучто движок древний как у сталкера 😂
Тодд Говард пояснил, почему в Starfield не добавили наземный транспорт
Дмитрий
21:20
Да ладно какая им разница сколько месяцев платить кредит
iPhone 15 Pro Max может стать самым дорогим смартфоном Apple в истории
Дмитрий
21:20
Вырвиглаз))
Vastarmor встроила RGB полосы в крыльчатку вентиляторов фирменных Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем