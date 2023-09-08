Саудовские принцы хотят геймдев!

Глядя на достижения или неудачи наших соотечественников, мы часто бываем излишне критичны и даже несправедливы. Особенно хорошо это было заметно по общественной реакции на недавнее крушение космического аппарата «Луна-25», который столкнулся с неотступным спутником Земли. А сколько советские покорители космоса совершили ошибок, прежде чем достигнуть по-настоящему прорывных результатов?

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В этом смысле планы Саудовской Аравии по покорению игровой индустрии, о которых я уже рапортовал, - это не повод для шуток или анекдотов, а скорее пища для серьезных размышлений. Точно так же, как и наше государство, самая влиятельный страна шиитского мира является ведущим экспортером нефти, который хочет диверсифицировать свое немалое финансовое богатство в те области человеческой деятельности, которые будут кормить её после исчерпания природных богатств.

При этом никто в Эр-Рияде не ждет, что какой-нибудь саудовский «самородок» возьмет и уже завтра выпустит игру, которая поразит геймеров на всех континентах. Да, такое теоретически возможно, но саудовскому геймдеву это никоим образом не поможет, поскольку ему нужен не один разработчик, а целая игровая индустрия.

Откуда её взять? Конечно же, растить! И проходящая в Эр-Рияде выставка Gamers8 подходит для этих целей как нельзя лучше. Помимо предоставленного молодым геймерам огромного музея видеоигр, где представлено все от игровых автоматов 80-х годов прошлого века до самых современных приставок, саудовские принцы решили провести киберспортивный турнир с суммарными призовыми в сорок пять миллионов долларов и всевозможные семинары, в ходе которых свыше трех тысяч разработчиков смогут повысить свои навыки программирования и анимирования.

Региональный СМИ рапортуют, что глава Саудовской киберспортивной федерации Файзал бин Хорман отмечает, что пока никому из 25 тысяч разработчиков, трудящихся в королевстве над созданием игрового хита, который отражал бы особенности арабской культуры, не удалось преуспеть в своем непростом деле. Однако у них перед глазами уже есть успешные примеры популяризации этой культуры в играх — персонаж Shaheen из файтинговой франшизы Tekken и Rashid из серии игр Street Fighter. Понятное дело, что примеров пока не слишком-то много, однако Эр-Рияд твердо намерен прийти к построению своей собственной игровой индустрии и можно не сомневаться, что такими темпами он рано или поздно это сделает.