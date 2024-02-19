Смогут ли немцы с французами смириться?

Я уже много раз отмечал, что пока Берлин надувал щеки и всячески пытался продемонстрировать свое неудовольствие Москве, Польша достаточно быстро и уверенно захватила пальму политического первенства в ЕС. Но это еще половина беды, поскольку теперь крупный бизнес начал массовый побег из страны, которую еще вчера называли «локомотивом европейской экономики».

Фото: Lenny Kuhne, CC0

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И бегут крупные компании именно в Польшу, поскольку Варшава сегодня пользуется негласным статусом «любимой жены» дяди Сэма, что и обеспечивает её экономическое благополучие. В частности, немецкое издание Focus сообщает, что крупнейший производитель бытовой техники — компания Miele переносит свое производство в Польшу. То же самое делает и французский производитель запчастей Valeo, не остались в стороне и такие «столпы» немецкой промышленности, как Volkswagen и Mercedes. Кстати, всем нам хорошо известная IKEA уже давно производит почти всю свою деревянную мебель именно в Польше.

Так чем же так европейскому бизнесу приглянулась страна панов и паночек? Издание Focus называет низкие цены на электроэнергию в качестве основной причины для переноса производства из Германии в Польшу, которое само по себе тоже сопряжено с немалыми расходами. Только как Варшава умудряется эти низкие цены поддерживать, неужели заокеанский сжиженный газ доставлять через Атлантику стало дешевле, чем качать по трубе из находящейся неподалеку России?

Открываем отчет Управления международной торговли США за этот год и обнаруживаем, что по состоянию на конец 2022 года больше 70% всей генерации электроэнергии в Польше приходилось не на возобновляемые источники энергии, а на угольные электростанции! Другими словами, Соединенные Штаты загубили немецкую промышленность, работавшую на российском природном газе, чтобы позволить Польше выглядеть сколько-нибудь привлекательно с её видавшими виды угольными электростанциями и сделано это было во имя сохранения окружающей среды!

Впрочем, не стоит уповать на то, что польские политики окажутся недалекими. Они-то прекрасно понимают, что предпочтения американских элит меняются чуть ли не ежемесячно, а потому Варшава должна существенно ускорить развитие своей атомной энергетики, пока её не объявили главным загрязнителем Европы. Правда, и тут без России с её передовыми разработками обойтись будет не так уж и просто.