Так вот ты какая, дорога в светлое будущее!

Пока никто так и не смог разобраться, что же случилось с проектом инновационного центра «Сколково», который на одном из своих ресурсов заявляет, что он играет «весомую роль в укреплении фундамента национальной экономики». Тем не менее, широкую общественность вновь обескуражили амбициозным заявлением. Согласно сообщениям крупных IT-порталов, Москва вложит свыше 240 миллиардов рублей в развитие индустрии производства микропроцессоров.

СМИ ответственно рапортуют, что целью этого амбициозного проекта является самостоятельное закрытие 70% потребностей страны в компонентах микропроцессоров, а также средств для их производства. При этом авторитетное западное издание Tom's Hardware оценивает способность российских технополисов самостоятельно обеспечивать национальную промышленность необходимыми компонентами сегодня, на уровне 12%.

Идея заключается в налаживании полного цикла производства в России для литографии полупроводниковых пластин 90-нм и 65-нм техпроцессов. Звучит это, конечно, здорово, однако идеологи проекта ни словом не обмолвились о том, где они будут искать новые рынки сбыта для технологии, которая мировыми лидерами была освоена в, теперь уже далеком, 2005 году.

Понятное дело, что ушедшие далеко вперед в деле производства микропроцессоров Соединенные Штаты и Китай ни при каких обстоятельствах не уступят Москве своих клиентов. В таком случае, а какой смысл в том, чтобы городить целую отрасль с единственной целью - добиться производства технологии двадцатилетней давности?

Ведь опыт четырех десятилетий санкций против Ирана, как и западные санкции против нашей страны наглядно показали, что в глобальном мире не существует возможности лишить отдельно взятого международного игрока доступа к тем или иным технологиям. Да, обход санкционного режима требует определенной смекалки и финансовых затрат, однако эти затраты едва ли соизмеримы с затратами по созданию целой высокотехнологичной отрасли, потенциальная прибыльность которой представляется малоправдоподобной.

Вот и аналитики Tom's Hardware отмечают, что еще год назад российские IT-специалисты публично обсуждали куда более амбициозные намерения Москвы освоить 28-нм техпроцесс к 2027 году, а к 2030 году уже выйти на 14-нм. Тем не менее, никто судьбу этих планов так до сих пор и не комментирует, а новые цели, пусть и обеспеченные финансированием, могут оказаться так же труднодостижимы, как и предыдущие. Так стоит ли игра свеч?