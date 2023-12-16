А каково на вкус китайское шампанское?

Слушая нескончаемые шутки моих знакомых про «достижения китайского автопрома» и очередную поделку компании Cherry, я всегда понимал, что рано или поздно китайские автопроизводители возьмут автомобильный мир за то место, которое рыбы используют для дыхания под водой. Впрочем, стремительность этого процесса вызывает неподдельное удивление даже у видавших виды акул пера.

реклама

Шутка ли, компания Nissan будет закупать двигатели и коробки передач для двенадцати своих заводов ни у кого-то, а у китайцев. Ну как китайцев - у совместного холдинга Geely и Renault, которому будут принадлежать права на интеллектуальную собственность обоих концернов. Любопытно, что спонсором этого праздника жизни выступает саудовская нефтедобывающая компания Aramco, которая может похвастаться астрономическими доходами благодаря дружбе с Россией.

Следует полагать, что руководство японской компании пришло в состояние легкого возбуждения, когда оно узнало о том, что 43,4% всех акций Nissan будет находиться в руках совместного китайско-французского холдинга, а потому оно поспешило подписать соглашение с Renault, пока последняя не успела «срастись» с Geely в единую фирму, где китайцы будут неизбежно играть первую скрипку.

В итоге Renault согласилась передать некоему французскому трасту 28,4% акций Nissan, которые будут голосовать нейтрально по всем вопросам управления компании до продажи акций третьим лицам, при этом представители Nissan и аффилированные с ней лица будут иметь право выкупить эти акции до выставлениях на открытые торги.

рекомендации ASUS 4060 Ti всего на 6тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Другими словами, китайско-французский холдинг добровольно отказался от шанса заполучить контрольный пакет Nissan. А что же он получил взамен? Двенадцать заводов Nissan будут покупать двигатели и коробки передач у Geely-Renault! Более того, в соответствии со сложной системой договоренностей между Nissan и Mitsubishi на «китайские комплектующие» перейдут и заводы Mitsubishi! По факту Пекин, который спит и видит как бы ему лишить Вашингтон поддержки Южной Кореи и Японии, получил возможность парализовать работу японского автопрома в любой момент времени, если Токио начнет совершать антикитайские шаги. А какое японское правительство может пережить войну с собственным автопромом? Подобная редкая возможность — это куда ценнее любого контрольного пакета, да и возможность лишить Японию собственных технических разработок станет приятной вишенкой на торте.