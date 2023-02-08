Все тайное рано или поздно становится явным.

Список послаблений, которые действовали в отношении Киева со стороны России до самого начала СВО, был настолько длинным, что многие кричали о недопустимости подобных преференций для страны, которая занимает откровенно антироссийскую позицию. И тем не менее Москва всегда делала различия между киевскими властями и украинским народом, который от действий этих властей страдает не первый год.

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В этом контексте несложно поверить в слова бывшего премьер-министра Израиля Нафтали Беннета, который в ходе своего пятичасового интервью 12-му каналу израильского телевиденья заявил, что Москва и Киев практически достигли мирного соглашения сразу после начала специальной военной операции, однако это соглашение было сорвано. Когда же ведущий напрямую спросил у бывшего первого лица израильского правительства, заблокировали ли страны Запада достигнутые договоренности, Беннет ответил утвердительно.

Учитывая тот факт, что накануне специальной военной операции ничего не предвещало начала боевых действий, в экспертной среде бытует мнение, что Москву спровоцировали на проведение СВО. Одним из элементов этой провокации могли стать развернутые на территории Украины американские биолаборатории, угрозу которых Россия воспринимала крайне серьезно, учитывая, что СВО началась сразу после спада заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией в России.

Нетрудно догадаться, что Москва могла выдвинуть требования о немедленном прекращении действия американских биологических лабораторий в обмен на сворачивание СВО и возвращение к статусу-кво.

Стоит отметить, что хотя Беннета сложно заподозрить в пророссийских симпатиях, он всегда был крайне взвешенным и аккуратным политиком, который понимал, что сейчас только авторитет Москвы удерживает Израиль от скатывания в пучину вооруженного противостояния с целым рядом крупных игроков на Ближнем Востоке.

Возможно, именно по этой причине Беннета сейчас и сменил на посту премьер-министра куда более «ушлый» политик Биньямин Нетаньяху, которого в Израиле пытаются судить много лет, но пока без особых успехов. Не исключено, что он вернулся для того, чтобы одобрить поставки израильского оружия Киеву в обмен на американскую защиту от уголовного преследования.

Понятно, что для того чтобы Нетаньяху в кресло премьер-министра посадить, нужно было оттуда Беннета убрать. Ввиду чего бывшее первое лицо израильского государства и рассказывает нам о том, как шли переговоры между Киевом и Москвой, посредником в которых он, по его же собственному заявлению, и являлся.

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