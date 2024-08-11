Как могут бороться с преступностью, так и борются...

Утопающая в мигрантах Европа продолжает страдать от высокого уровня преступности среди приезжей молодежи. Так, в Германии мигранты составляли почти половину всех подозреваемых в совершений тяжких преступлений, несмотря на то, что их общая численность не превышает 14% от общего населения ФРГ.

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Так, федеральный председатель немецкого профсоюза полиции Йохен Копельке обратился к федеральным властям Германии с предложением выдавать существенную материальную награду тем молодым людям, которые добровольно сдадут запрещенное к ношению в Германии холодное оружие. По мнению Копельке, только такие меры могут позволить правоохранительным органам как-то снизить стремительный рост числа преступлений, который совершаются с использованием ножей на немецких улицах каждый год.

По данным руководителя полицейского профсоюза, особой популярность среди мигрантов пользуются ножи-бабочки (так называемые балисонги) с длинной клинка более 12 сантиметров. Проблема подобных ножей стоит в Германии особенно остро, поскольку врачи известной берлинской клиники Шарите недавно признались журналистам, что за первые шесть месяцев этого года они приняли больше пациентов с ножевыми ранениями, чем за весь 2023 год.

В математическом выражении речь идет о 214 тысячах жестоких преступлениях, совершенных на территории ФРГ в прошлом году. Если верить медикам, то эта цифра легко может достигнуть уровня в 400 тысяч преступлений по итогам этого года.

Стоит ли удивляться, что Йохен Копельке предложил федеральным властям выдавать существенное материальное вознаграждение тем, кто будет сдавать запрещенное к ношению оружие, в том числе и годовую подписку на популярный стриминговый сервис Netflix. При этом остается неясным не спровоцирует ли предложение федерального председателя еще больший рост популярности запрещенных к ношению на территории ФРГ ножей-бабочек, ведь стоимость годовой подписки на Netflix значительно превышает цену подобного ножа, а значит молодежь может начать запасаться холодным оружием в попытках «сэкономить».

Так или иначе, немецкая полиция на данном уровне финансирования продемонстрировала свою полную неспособность справиться с проблемой роста популярности холодного оружия среди мигрантов, а значит пришло время нестандартных идей. Только время покажет, является ли идея Копельке стоящей, однако он прав в том, что Берлину пора предпринимать радикальные шаги по решению возникшей проблемы.