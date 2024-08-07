Самое важное в любом деле - предупредить своих...

Сегодня крупнейшие американские банки не могут позволить себе повторения ситуации кризиса 2008, когда о грядущем обрушении фондового рынка практически никто не предупреждал, кроме вездесущего «золотого» инвестора Питера Шиффа. Тем более, что тот кризис явственно показал, что самых крупных игроков дядя Сэм будет спасать буквально «всем миром» даже за счет средств налогоплательщиков и экстренной эмиссии доллара. А Goldman Sachs как раз относится к числу «системообразующих» банков, находящихся на особом счету в Вашингтоне.

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Вот Эллисон Натан, занимающаяся разработкой рыночной стратегии вышеупомянутого банка в его исследовательском подразделении, недавно и опубликовала аналитическую записку, согласно которой один триллион долларов, который западные мейджеры вложили в ИИ, был потрачен напрасно. Согласно документу, большинство экспертов сходятся во мнении, что ИИ не сможет принципиальным образом изменить ни одну из сфер человеческой деятельности, а упомянутый в записке профессор престижного Массачусетского технологического института экономист Дарон Аджемоглу и вовсе уверен, что ИИ повлияет на автоматизацию менее 5% всех задач в ближайшие десять лет, что выразится в дополнительном приросте американского ВВП на уровне в 0.9% за тот же временной отрезок. Проще говоря, массовая медийная истерия вокруг ИИ оказалась пустым звуком.

Казалось бы, подобные откровения должны были бы подаваться с передовиц самых крупных западных газет недели две назад, когда записка и была опубликована, но никакого фурора в медийном мире она не вызвала. Спрашивается, а что, Эллисон Натан платит зарплату кто-то другой, а не обсуждаемый нами огромный американский банк? Потому что если руководство Goldman Sachs доверяет не только оценкам своего собственного сотрудника, но и мнению опрошенных ею экспертов, то банкиры давно должны были бы звонить во все колокола и бить в набат.

Но нет, в прошлую пятницу торги на американском фондовом рынке открылись резким падением двух ведущих индексов американского фондового рынка – NASDAQ и S&P500, а эксперты утверждают, что всего за день торгов акции на рынке потеряли свыше двух триллионов долларов в стоимости. Очевидно, что «умные деньги» успели подробно ознакомиться с запиской Эллисон, а значит у них было время подготовиться к «контролируемому подрыву» американского фондового рынка.



