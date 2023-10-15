Турецкий лидер создает предпосылки для "развода с НАТО"...





Многие вспомнят, как несколько лет назад симпатизирующие Израилю аналитики начали с экранов телевизоров призывать Москву «поставить Турцию на место». При этом Анкара с конца холодной войны была естественным союзником Москвы, поскольку турки, точно так же, как и русские, пытались планомерно вытеснить элементы американского влияния подальше от своих границ.

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Одним из таких элементов была поддержка Вашингтоном курдского сепаратизма, который представляет для Турции экзистенциальную угрозу, ведь в случае создания отдельной страны для курдов под вопрос будет поставлена не только сирийская, но и турецкая государственность.

Курды — это индоевропейский народ, которому по результатам подписанного в 1916 году соглашения Сайкса-Пико не досталось собственной государственности, из-за чего его представители оказались частью современных Ирака, Ирана, Сирии и Турции.

В 2019 году американский президент Дональд Трамп ввел санкции против турецкого руководства после того, как Анкара одобрила проведение военной операции на севере Сирии против курдского вооруженного формирования под названием Сирийские демократические силы, пользующегося поддержкой Вашингтона.

Теперь же администрация Джо Байдена продлила эти санкции, что побудило турецкого лидера заявить, что действия США в Сирии несут «чрезвычайную угрозу» (extraordinary threat) для национальной безопасности Турции. Данное заявление последовало после другого беспрецедентного высказывания Эрдогана, после того как пятого октября американские военные сбили турецкий дрон над позициями курдских вооруженных формирований на севере Сирии.

Тогда Эрдоган заявил, что между странами-членами Североатлантического альянса возникла «проблема безопасности», которая ставит под вопрос пребывания второй по численности армии НАТО в составе альянса в разгар специальной военной операции на Украине.

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Чувствуя ослабление США, Турция будет как можно более активно пытаться решить проблему вооруженного курдского сепаратизма, и тут её естественным союзником становится Сирия, которая хочет не только выгнать американских военных со своих нефтеносных полей, но и выгнать Израиль с незаконно оккупированных Голанских высот. Другими словами, Турция будет играть все большую и большую роль в деле принуждения Израиля к признанию палестинской государственности.