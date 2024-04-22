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Китай строит «свой Тайвань» в Карибском море в непосредственной близости от побережья США
Пекин решил найти весомый аргумент в споре с США...

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Излюбленной тактикой дяди Сэма на протяжении десятилетий было создание своих «опорных пунктов» в непосредственной близости от государственной границы предполагаемого противника. Таким образом, если конфликт с прямым конкурентом США и переходит из холодной фазы в горячую, то происходит это всегда вдалеке от границ звездно-полосатого государства, как это произошло с некогда братской нам страной.

Фото: Kandinsky. 

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Впрочем, как оказалось, в эту игру могут играть сразу два человека, поскольку Пекин активно развивает собственную специальную экономическую зону на островах Антигуа и Барбуда в непосредственной близости от восточного побережья США.

Американские законодатели бьют тревогу, поскольку они уверены, что Пекин сможет построить на райских островах всю необходимую ему инфраструктуру, а также открыть там собственные биолаборатории. Напомним, что если китайские коммунисты ничтоже сумняшеся проводили эксперименты со смертельными вирусами на территории штата Калифорния, то едва ли они станут стесняться на небольших островах посреди Карибского моря.

Более того, в Южном командовании США, в сферу ответственности которого и входит Карибское море, заявили, что Пентагон прекрасно осознает способность Пекина использовать свое экономическое влияние на островах Антигуа и Барбуда для того, чтобы развернуть там свое военное присутствие. В частности, издание Newsweek приводит слова пресс-секретаря Южного командования США Ричарда Крузана, который заявил, что Китай уже использовал свое экономическое влияние в Азии, Африке и на Ближнем Востоке, чтобы развернуть там свои вооруженные силы, и Антигуа и Барбуда в этом смысле не станут исключением.

Очевидно, что уже в ближайшее время мы можем стать свидетелями повторения «Карибского кризиса», только на этот раз с участием США и Китая. Вопрос лишь в том, что темпы военного строительства Поднебесной значительно опережают американские, а значит, в скором времени корабли ВМС КНР будут патрулировать побережье Флориды под звуки «невинных» заявлений китайского руководства о том, что Пекин лишь заботится о свободе судоходства в непосредственной близости от побережья США.

В этом контексте велика вероятность того, что Вашингтон вынужден будет сдать Тайвань без боя, если только на Антигуа и Барбуда не произойдет в ближайшее время государственный переворот...

#глобальное противостояние #сша vs китай #вмф кнр
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Майя Леонтьева
16:09
У него две повестки - для внешнего и внутреннего контуров. Зачем ему говорить на весь мир что Китай или Иран поставляет, если Украина хочет оторвать эти страны от РФ?
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ev_rus
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Там видео уровня 5700XT.
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El Grechko
16:08
Ну читай новости. Периодически вылазило раньше "в немецком магазине продал больше райзенов чем интелов". Вот, видимо ворврот одну из таких новостей прочитал, а дальше уже экстраполировал на всю Европу...
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Cowboy Huggies
16:06
А что в айде64 этот тест тестирует? Понятно что процессор, но насколько он отражает реальное быстродействие?
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
Александр
16:05
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Китя
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Пример привел. и очевидно что UserBenchmark сайт проплаченный.
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
ev_rus
15:58
Ну по своему ты тоже прав конечно и я так думал. Сейчас я рассуждаю все таки что здесь имеет место быть уже банальный маркетинг.
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
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