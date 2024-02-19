Самое главное - это найти виноватого...

Мало кто вспоминает сегодня, что в условиях непрекращающегося научного и технического прогресса товары и услуги должны день ото дня становиться только дешевле, а не наоборот. Неестественный (с точки зрения экономики) рост цен — это не только результат государственной кредитно-денежной политики, но и следствие неэффективного расходования средств, которое влияет на жизнь каждого из нас, даже если речь идет о частных средствах.

Фото: Sigmund, CC0



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Вот и западное издание The Guardian недавно разразилось статьей, изобличающей производителей пластика как одних из самых аморальных и беспринципных представителей бизнеса в истории человечества. В частности, издание приводит рекомендации для производителей, изданные Ассоциацией пластиковой индустрии США в 1956 году.

В них, крупным производителям пластика рекомендовалось сконцентрироваться на производстве дешевого пластика, который после одного использования сразу же окажется в мусорном баке, что позволило значительно увеличить объемы продаж. Когда же в 1980 году у общественных организаций появилось множество вопросов относительно беспрестанно растущего числа пластиковых отходов, американский пластиковый бизнес предложил новую идею — переработку отходов.

Еще девять лет спустя основатель торгово-промышленной ассоциации под названием The Vinyl Institute заявил на отраслевой конференции, что переработать пластик можно ограниченное количество раз, что все равно не решает проблему твердых отходов. Но поскольку так называемые «зеленые» были финансово заинтересованы в создании индустрии вторичной переработки, данная индустрия вот уже пятьдесят лет продолжает поглощать финансовые ресурсы, не принося сколько-нибудь видимой пользы. The Guardian приводит слова неназванного инсайдера пластиковой индустрии, назвавшего переработку пластика «ненаучным суеверием, которое втесалось в голову как воротилам бизнеса, так и представителям правозащитных организаций».

Проще говоря, в середине пятидесятых годов крупные воротилы бизнеса решили, что им будет выгодно засыпать нашу планету пластиковыми отходами после чего еще пятьдесят лет человечество занималось бесполезной переработкой пластика, поскольку это создавало видимость попыток решения проблемы.

Любопытно, что подобная публикация появилась в авторитетном издании именно сейчас, когда очередное ненаучное предприятие под названием «зеленый переход» испытывает серьезный недостаток финансирования. В этой ситуации западные производители углеводородов рискуют оказаться первыми в очереди на «раскулачивание», поскольку желающих инвестировать в разведку и добычу нефти и газа становится меньше как в Старом, так и в Новом свете. А значит пора подвести под это самое раскулачивание и теоретическую базу, которая должна объяснить углеводородной отрасли в чем она неправа и сколько это будет стоить.

В частности, «зеленая» некоммерческая организация Center for Climate Integrity недавно опубликовала отчет о вреде пластика и его переработки, который теперь зеленые активисты рекомендуют изучить каждому генеральному прокурору в Соединенных Штатах. Можно не сомневаться, что сделали они это неспроста. Бывший генеральный прокурор штата Мэриленд Брайн Фрош признался журналистам, что изложенных в упомянутом выше отчете фактов ему бы с лихвой хватило для предъявления обвинений углеводородным компаниям.