Тот самый случай, когда и хочется, и колется...

В попытках Соединенных Штатов присвоить себе богатство других государств в последнее время наметилась весьма неприятная тенденция, потому что американские компании не торопятся покупать российскую и иранскую собственность, поскольку они сомневаются в способности дяди Сэма защитить их от неизбежного возмездия.

Фото: Wiki2В прошлом году Вашингтон несколько месяцев искал желающих купить за бесценок нефть с угнанного иранского танкера, который долгое время стоял на якоре неподалеку от звездно-полосатого побережья. Что касается этого года, то тут дядя Сэм будет пытаться реализовать яхту российского бизнесмена Эдуарда Худайнатов, который еще недавно занимал пост вице-президента НК «Роснефть».

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Правда, министерство юстиций США уверено в том, что 106-метровая яхта Amadea принадлежит попавшему под американские санкции российскому миллиардеру Сулейману Керимову, но данное утверждение Худайнатов в данный момент оспаривает в суде штата Калифорния.

А между тем содержание находящегося под арестом судна обходится американским налогоплательщикам в 7 миллионов долларов в год, что, учитывая задержание яхты в теперь уже далеком 2022 году, выливается в общие расходы в районе 21 миллиона долларов.

Если мы вспомним, что стоимость этого небольшого круизного лайнера, называемого яхтой, оценивает в сумму в 300 миллионов долларов, несложно понять, что американская казна несет немалые убытки в попытках досадить России. Ведь даже если судебные тяжбы Худайнатова закончатся ничем, Вашингтон едва ли сможет быстро найти покупателя на это судно, учитывая его неясный правовой статус. Да едва ли кто-то согласится отдать полную за яхту, которую уже завтра дядя Сэм может попытаться конфисковать у другого владельца, обвинив того в связях с Ираном, Северной Кореей или каким другим недружественным США государством.

Вот и получается, что в попытках досадить Москве Соединенные Штаты создали себе серьезную головную боль, которая не только обходится в копеечку американскому бюджету, но и требует постоянного внимания звездно-полосатых чиновников, включая контакты с властями Республики Фиджи, где яхта и была арестована, а также юридические расходы и, если до этого когда-нибудь дойдет дело, расходы на проведение аукциона.