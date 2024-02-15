И никаких тебе поездок во Вьетнам...

Как только не потешались острословы над российскими ответными санкциями и ограничениями на въезд в Россию. Мол, что такого может Москва сделать западным сверхдержавам в мире, где Соединенные Штаты продолжают играть первую скрипку на международной арене.

Фото: Wikimedia Commons

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Только мир давно изменился и теперь противникам России уже совсем не до смеха. Эти перемены в полной мере отразились в замечаниях генерального прокурора Эстонии Андреса Пармаса, который в интервью информационному порталу Delfi отметил, что объявление эстонского премьер-министра в розыск на территории России — это не шутки.

По словам высокопоставленного чиновника, у Москвы есть огромное количество союзников, которые могут выдать эстонского премьер-министра России, ссылаясь на существующее соглашение об оказании правовой помощи. Проще говоря, в ходе поездки в ту же самую Мьянму госпожа премьер-министр Эстонии очень быстро может оказаться под арестом, чтобы вскоре обнаружить себя пассажиркой на борту самолета, направляющегося в российскую столицу.

По словам Пармаса, теоретически Кая Каллас должна быть защищена дипломатической неприкосновенностью, однако страны коллективного Запада так давно издеваются над международным правом, что даже генпрокурор страны-члена НАТО не может гарантировать неприкосновенность первого лица государства. Более того, чиновник напомнил, что Каллас рано или поздно свой пост покинет, после чего её поездки зарубеж станут еще более рисковым предприятием.

Понятное дело, что Эстония — это не Соединенные Штаты и не Германия, а потому едва ли в числе стран-союзников России среди представителей так называемого «глобального Юга» может найтись множество желающих испортить свои отношения с прибалтийским «карликом» в попытках угодить Москве.

В этом смысле Международный уголовный суд открыл настоящий ящик Пандоры в прошлом году, выдав ордер на арест Владимира Путина. Теперь главы стран-членов НАТО не могут больше себя чувствовать хозяевами жизни, делая какие угодно заявления в адрес Москвы, потому что в случае объявления их в розыск на территории России, им придется тщательно взвешивать риск своей экстрадиции в Москву при каждом следующем государственном визите в ту или иную точку мира. А это, знаете ли, сильно портит ощущение собственного превосходства над окружающими.