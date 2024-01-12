Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Cloudfisher
BAE Systems переносит производство САУ Archer в Великобританию
Подданные Его Величества сопли жевать не будут.

реклама

Когда британский министр обороны заявляет о том, что Лондон будет полагаться на себя в вопросах обеспечения собственной безопасности, можно не сомневаться, что за подобными заявлениями последуют весьма радикальные шаги. И объясняется это довольно просто, ведь Вашингтон не будет опустив руки смотреть на то, как его вчерашние сателлиты уходят в самостоятельное плавание, а значит,  нужно торопиться.

 

реклама

Одним из главных игроков в «разводе» со звездно-полосатым гегемоном отведена крупнейшему оборонному концерну Туманного Альбиона — BAE Systems. Поскольку вследствие утраты американским военно-промышленным комплексом многих компетенций те же системы РЭБ для дяди Сэма будет разрабатывать не кто-то, а упомянутый выше британский подрядчик. Это позволяет Лондону надеяться, что если США когда-то и попробуют ударить по производственному потенциалу BAE Systems, то произойдет это нескоро.

В общем, недавнее заявление представителей BAE Systems свидетельствует о том, что производство артиллерийской установки Archer, разработанной легендарной шведской фирмой Bofors, практически полностью переносится в Великобританию. При этом британский оборонный концерн планирует сам производить как комплектующие орудийной системы, так и непосредственно стволы для неё, что говорит о готовности Лондона уже завтра забыть о «зеленой повестке» в пользу наращивания промышленного производства.

На откуп сторонних подрядчиков BAE Systems отдает только производство снарядов и обслуживание артиллерийских систем, которыми будет занимать британская компания Babcock, да производство колесных баз для САУ, отданное на откуп немецкой Rheinmetall. Понятное дело, что в случае чего британский концерн может поставить артиллерийскую систему и на собственное шасси, а пока участие немцев нужно лишь для того, чтобы демонстративно показать участие других стран-членов Североатлантического альянса в разработке оружейной системы.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Кстати, в контексте того, что возраст многих оружейных систем стран НАТО давно перешагнул четвертый десяток, поставленный на вооружение в 2016 году Archer выглядит настоящим ноу-хау, которое британцы с удовольствием будут продавать на экспорт. Кстати, глава британского подразделения BAE Systems Джон Бортон открыто заявил, что перенос производства САУ Archer в Соединенное Королевство создает все предпосылки для экспорта артиллерийской системы в другие страны. Как если бы британцы не могли экспортировать Archer из Швеции, где она и была разработана...

#глобальное противостояние #bae systems #возрождение лондона
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

«Сезон охоты на авианосцы» - два израильских судна атакованы в Индийском океане
Полковник ВВС США Квятковски назвала Байдена «великим миротворцем»
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новый грузовой самолет превзойдет гиганта Ан-225 «Мрия»
18
Камере тысячелетия в Аризоне потребуется 1000 лет, чтобы сделать снимок
1
В России стартовали стендовые испытания нового индустриального двигателя
1
В Москве построят новый небоскреб, который станет одним из самых высоких и красивых в России
4
Майнинг на видеокартах возвращается к прибыльности – курс Ethereum Classic за сутки вырос на 50%
10
Новые Герани разберутся с остатками украинской ПВО
1
Эстония решила построить промышленный комплекс по производству боеприпасов
4
Владелец стиральной машины обнаружил, что техника майнит Биткоины, используя 3.6 Гб трафика в сутки
10
Великобритания поставила Украине ракеты Martlet для борьбы с беспилотниками
+
Для The Elder Scrolls V: Skyrim вышел масштабный мод, добавляющий новую магию
1
Китайские исследователи разрабатывают плазменный щит против энергетического оружия
1
Российские FPV-дроны смогут летать в режиме "самонаводящейся торпеды"
+
В Красноярском крае построят крупнейший в России завод по замене импортных напитков
4
Журналистам понравилась метроидвания Prince of Persia: The Lost Crown, которая выйдет через неделю
+
Россия в 2023 году вошла в тройку стран-лидеров по посещаемости пиратских видеосайтов
1
Аккаунты Google скомпрометированы с помощью хитроумного вредоносного ПО
+
На передовой в СВО проиcходит тестирование системы автоматической атаки для FPV-дронов ВС России
+
Анонсирована бета-версия HarmonyOS 4 для Huawei Watch GT 3, Watch Buds и 7 других часов
+
Новое поколение легендарного Pajero появится через 3 года
1
Китайская ядерная батарея сделает зарядку сотового телефона ненужной
1

Популярные статьи

К центру нашей Галактики на скорости 400 км/с приближается сфероидальный звездный кластер
4
Почему я больше не буду покупать бюджетные видеокарты
153
Феномен от AMD — почему платы AM4 и процессоры Ryzen 5000 остаются актуальными в 2024 году
159
"Большая гонка. Ауди против Лянчи": еще один посредственный фильм про гонки
3
Почему иногда процессор важнее видеокарты – Ryzen 5 7600 в 2 раза быстрее Ryzen 5 2600 в играх
33
Почему Xeon лучше AMD - собираем максимально возможный игровой ПК за 45000 рублей
105
Почему Linux не для игр, на примере игры Control
102
DDR2 vs DDR3 на 775 сокете - есть ли разница
24
Нейтрино в сверхновых способны сломать все наши представления о современной физике
2
Как грамотно найти, скачать, установить и настроить свежий драйвер для видеокарты NVIDIA в 2024 году
35

Сейчас обсуждают

VAKT
21:57
А остальные скрины почему не приводите ? Ах, там же капитуляция...
Почему Linux не для игр, на примере игры Control
VAKT
21:55
А что не так ? Есть большинство, с вашей позиции я вижу, что именно большинство должно прогибаться под меньшинство, а не наоборот. Вас смешит нормальное положение вещей ?
Почему Linux не для игр, на примере игры Control
Подарочек
21:54
Отлично, Ллойд Остин только недавно отъехал раком с украины. Риши приготовиться.
Зеленский: при помощи нового «чудо-оружия» за сутки удалось множество самолётов и вертолётов РФ
voykazevoyka
21:52
перевоз военных грузов
Новый грузовой самолет превзойдет гиганта Ан-225 «Мрия»
Андрей Иванов
21:50
Я все таки стараюсь придерживаться позиции, что весь твой блог это великий сарказм и шутка. Типа как "ИА Панорама" только для мира технологий (в частности битвы линуксоидов и виндузятников)
Почему Linux не для игр, на примере игры Control
Подарочек
21:50
Да тут я.
Киев показал процесс возведения аналога «Линии Суровикина» вдоль линии боевого соприкосновения
Андрей Иванов
21:49
Мужик, начнем с того, что ты даже банально не понимаешь как отражения в играх устроены и почему те "крутые отражения на 9800 gt" это кал по сравнению с rtx. Так помимо прочего ты требуешь чтобы операц...
Почему Linux не для игр, на примере игры Control
Алекс Цагельскi
21:48
Когда ты работаешь на прибыль, ты должен понимать, что деньги тебе платит конечный потребитель. Иначе - хреновый ты капиталист
ТОП-5 ошибок компании Intel, помешавших ей завоевать рынок процессоров
Михаил Иванович
21:48
Откуда автор знает про имперские цели США?)
США не могут набрать достаточно солдат для своих имперских целей
Михаил Иванович
21:43
Но кораблей заметно меньше стало
В ВСУ признали, что тактика использования морских беспилотников теряет эффективность
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем