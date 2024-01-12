Подданные Его Величества сопли жевать не будут.

Когда британский министр обороны заявляет о том, что Лондон будет полагаться на себя в вопросах обеспечения собственной безопасности, можно не сомневаться, что за подобными заявлениями последуют весьма радикальные шаги. И объясняется это довольно просто, ведь Вашингтон не будет опустив руки смотреть на то, как его вчерашние сателлиты уходят в самостоятельное плавание, а значит, нужно торопиться.

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Одним из главных игроков в «разводе» со звездно-полосатым гегемоном отведена крупнейшему оборонному концерну Туманного Альбиона — BAE Systems. Поскольку вследствие утраты американским военно-промышленным комплексом многих компетенций те же системы РЭБ для дяди Сэма будет разрабатывать не кто-то, а упомянутый выше британский подрядчик. Это позволяет Лондону надеяться, что если США когда-то и попробуют ударить по производственному потенциалу BAE Systems, то произойдет это нескоро.

В общем, недавнее заявление представителей BAE Systems свидетельствует о том, что производство артиллерийской установки Archer, разработанной легендарной шведской фирмой Bofors, практически полностью переносится в Великобританию. При этом британский оборонный концерн планирует сам производить как комплектующие орудийной системы, так и непосредственно стволы для неё, что говорит о готовности Лондона уже завтра забыть о «зеленой повестке» в пользу наращивания промышленного производства.

На откуп сторонних подрядчиков BAE Systems отдает только производство снарядов и обслуживание артиллерийских систем, которыми будет занимать британская компания Babcock, да производство колесных баз для САУ, отданное на откуп немецкой Rheinmetall. Понятное дело, что в случае чего британский концерн может поставить артиллерийскую систему и на собственное шасси, а пока участие немцев нужно лишь для того, чтобы демонстративно показать участие других стран-членов Североатлантического альянса в разработке оружейной системы.

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Кстати, в контексте того, что возраст многих оружейных систем стран НАТО давно перешагнул четвертый десяток, поставленный на вооружение в 2016 году Archer выглядит настоящим ноу-хау, которое британцы с удовольствием будут продавать на экспорт. Кстати, глава британского подразделения BAE Systems Джон Бортон открыто заявил, что перенос производства САУ Archer в Соединенное Королевство создает все предпосылки для экспорта артиллерийской системы в другие страны. Как если бы британцы не могли экспортировать Archer из Швеции, где она и была разработана...