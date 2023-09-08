Пламенный коммунистический привет...

Для всех тех, кто хоть когда-нибудь сомневался в своей способности достигнуть поставленных перед собой целей, Северная Корея может послужить прекрасным напоминанием о том, что достичь можно чего угодно. А как еще можно объяснить тот факт, что часть некогда единой Кореи, которая каких-то семьдесят лет назад еще лежала в руинах, сегодня спускает на воду свою первую подводную лодку, вооруженную ядерными боеголовками? И это вопреки жестоким санкциям, экономическим трудностям и голоду!

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Надо понимать, что подводные лодки, несущие на борту ядерные заряды, — это не оружие ядерной войны, а оружие возмездия, которое поражает противника вне зависимости от того, кто первым успел нанести стратегический ядерный удар. И если Вашингтон еще как-то мог мириться с мыслью о том, что в случае успешного уничтожения Советского Союза он все равно падет жертвой советских подлодок, то в ситуации с Северной Кореей все обстоит немного иначе. За последние тридцать лет западные журналисты так сильно привыкли потешаться над Северной Кореей, что они даже не осознают, насколько серьезным международным игроком это государство стало сегодня. Кстати, несмотря на многочисленные ошибки во внешней политике, которые допускал бывший американский президент Дональд Трамп, ему хватило геополитического чутья провести переговоры на равных с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Однако теперь Соединенные Штаты фактически лишились возможности каким-либо хитрым приемом стереть Северную Корею с геополитической карты мира, поскольку велика вероятность, что после этого северокорейские подлодки оставят мир без «последнего гегемона». Даже если не брать в рассмотрение заявления Пхеньяна о наличии у него своего аналога российского «Посейдона», спущенная на воду подводная лодка за номером 841, получившая название «Герой Ким Кун ОК», способна нести на борту десять баллистических ракет с ядерными зарядами. Да, лодка пока дизель-электрическая, представляющая собой сильно модернизированный вариант советских подводных лодок проекта 633, но в ходе торжественной церемонии спуска корабля на воду северокорейский лидер заверил мир, что и атомные подводные лодки Пхеньян в ближайшее время построит.

Понятное дело, что западные военные эксперты начали наперебой заявлять, что лодка настолько устаревшей конструкции не будет представлять никакой существенной угрозы для США и их союзников, потому что она, по их мнению, должна быть довольно шумной. Однако южнокорейский военный эксперт Шин Сын-ги из Корейской института оборонного анализа уверен, что нет никаких гарантий, что Вашингтон или его союзники смогут перехватить подобную подлодку прежде, чем она запустит свои ракеты. В общем, Пхеньян не устает удивлять...