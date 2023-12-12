Закономерный результат размахивания "санкционной дубиной"...

Согласно данным Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УПН ООН), в уходящем году Мьянма обогнала Афганистан по объемам выращиваемого опийного мака. В отчете УПН ООН указывается, что этот теневой сектор мьянманской экономики увеличил свой оборот с 1 миллиарда долларов годом ранее до 2,4 миллиардов долларов в уходящем году, что составляет около 4,1% ВВП всей страны.

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По мнению представителей организации, стремительный рост инфляции и тяжелое экономическое положение в стране спровоцировало ситуацию, когда в конце 2022 года мьянманские фермеры вынуждены были перейти на выращивание опиумного мака. О чем УПН ООН умалчивает, так это о том, что «бедственное положение в экономике» страны стало результатом введения Вашингтоном санкций против Нейпьидо после свержения мьянманским генералитетом проамериканского лидера Аун Сан Су Чжи в 2021 году.

Управление по наркотикам и преступности ООН отмечает, что в этом году Мьянма обгонит Афганистан по объему наркотрафика ввиду того, что под управлением запрещенного в России радикального движения «Талибан» Кабул якобы сократил объемы производства наркотиков на 95%. Данное утверждение вызывает серьезные сомнения, поскольку в прошлом году МИД РФ заявил о росте, а не сокращении наркотрафика из Афганистана, в то время как совсем недавно это наблюдение подтвердили и власти Ирана.

Очевидно, что Соединенным Штатам нужно выставить Мьянму, которая уже несколько лет живет под западными санкциями, в качестве отсталой и глубоко порочной страны, которая ничего кроме всеобщего порицания не заслуживает. В то же время Нейпьидо может существенно осложнить социальную обстановку в таких странах Азии, как Япония и Южная Корея, поскольку представляет сомнительной идея о том, что у мест наркоторговцев получится вывозить наркотики в Поднебесную, на поддержку которой Нейпьидо полагается. В общем, попытками указывать другим государствам мира, что и когда и им делать, Соединенные Штаты продолжают создавать себе множество проблем, тем более что в самих США ситуация с употреблением тяжелых наркотиков складывается ахово.

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Кстати сказать, по данным УПН ООН, в развитие инфраструктуры по выращиванию опийного мака в Мьянме вкладываются немалые деньги, что может существенно увеличить объемы производимых на территории страны наркотиков в ближайшие годы. В общем, не даром санкции называют «оружием войны», потому что они точно так же несут людям беды и разрушения, как и любые другие виды конфликтов.