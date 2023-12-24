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«Путинферштеер» Борис Писториус назван самым популярным политиком ФРГ
Как там было? "Заграница нам поможет"?

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Одна из моих коллег по прошлым редакциям любила объяснять свою готовность выполнять подчас не слишком рациональные требования руководства ироничной фразой: «Иногда проще отдаться, чем объяснять, почему не хочешь». Понятно, что в каждой шутке есть изрядная доля шутки, но и рациональное зерно в общении с сильными мира сего подобная стратегия тоже имеет.

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Во всяком случае, велика вероятность, что именно этим принципом, который хоть и был  сформулирован другими словами, руководствовалось руководство ЕС, когда оно ввязывалось в американскую авантюру на Украине. Два года назад звездно-полосатый гегемон еще имел достаточно влияния в ЕС для того, чтобы погубить политическую карьеру любого отдельно взятого политика.

Именно тогда Социал-демократическая партия Германии вывела Бориса Писториуса, который является самой сильной политической фигурой в её рядах, из-под удара, отдав место канцлера ФРГ куда менее расторопному Олафу Шольцу. Писториус же, которого в Германии традиционно называют «путинферштеером», т.е. человеком, который хорошо понимает Путина, ушел на место министра обороны, где он тщательно следил за тем, чтобы силы Бундесвера не «вляпались» в открытое противостояние с Россией.  

Учитывая историю Великой Отечественной войны и тот факт, что Сталин пожалел население Германии, несмотря на все те зверства, которые фашисты творили на территории СССР, Бундесверу строго противопоказано встречать с ВС РФ на поле боя в каком-либо противостоянии, о чем Писториус прекрасно помнил.

И вот, после того как проамериканские политики, такие как Робрет Хабек и Урсула фон дер Ляйен, успели себя как следует дискредитировать, именно Писториус оказался самым популярным сегодня политиком в Германии. Среди всех опрошенных исследовательским институтом INSA немцев 42% заявили, что они хотели, чтобы Писториус играл бы более активную роль в политике страны. Предшественница Писториуса на посту министра обороны ФРГ Кристина Ламбрехт, согласно опросу, получила лишь 16% поддержки, в то время как рейтинг самого канцлера Олафа Шольца опустился до отметки в 26%.

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В общем, главная фигура Социал-демократической партии Германии вышла из украинской авантюры без видимых потерь. Любопытно, что многие российские СМИ пытаются усмотреть в риторике Писториуса какую-то русофобию, при том что министр обороны ФРГ недавно предложил перевести Бундесвер на систему службы, подобную той, что принята в Швейцарии. То есть когда все граждане - резервисты, а число профессиональных военных сведено к минимуму. А чем известна Швейцария? Все правильно, своей приверженностью  придерживаться нейтралитета.

#сво #глобальное противостояние #россия и ес
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