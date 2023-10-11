Оружия нет, но вы держитесь...

Когда в начале этого года я отмечал, что министр обороны ФРГ Борис Писториус является не только одним из самых пророссийских немецких политиков, но и одной из самых сильных фигур в рядах Социал-демократической партии Германии (СДПГ), я, можно сказать, попал белке в глаз. Недаром же СДПГ предоставила Олафу Шольцу возможность расхлебывать бесчисленные проблемы на посту канцлера, в то время как кресло министра обороны осталось за Писториусом.

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Чтобы понять, какое значение министр обороны имеет для немецкой политики, достаточно сказать, что Урсула фон дер Ляйен занимала этот пост до перехода на должность председателя Европейской комиссии. Понятное дело, что Писториус не выступает с речами в поддержку Москвы и не выражает свою симпатию к Владимиру Путину публично, однако предоставляемую Берлином помощь «незалежной» сложно описать каким-то другим словом, нежели саботаж.

Судите сами, немецкое правительство заявило об отправке «зимнего пакета помощи» Киеву, суммарная стоимость которого составляет 1,1 миллиарда долларов. Услышав подобное заявление, несложно представить себе стройные ряды техники, подготовленные для отправки в Польшу. Только вот если мы заглянем в этот самый «пакет», то мы очень быстро обнаружим, что никаких рядов техники просто-напросто не существует.

В частности, Берлин направит Киеву один зенитно-ракетный комплекс Patriot, два зенитно-ракетных комплекса IRIS-T, построенных на базе одноименной ракеты класса «воздух-воздух», десять восстановленных из металлолома танков Leopard-1 и три ЗСУ Gepard. В общей сложности шестнадцать единиц военной техники, а также неуказанное количество бронированных грузовиков и кареты скорой помощи. И все это за астрономическую сумму в 1,1 миллиарда долларов.

Понятное дело, что если бы Писториус вышел к немецкому народу и заявил, что ВС РФ уничтожили в ходе СВО свыше десяти тысяч единиц военной техники, вследствие чего Берлин решил отправить целых шестнадцать единиц техники Киеву, то ничем хорошим подобное выступление закончиться бы не могло. А тут у нас есть крупная сумма, которую министерство обороны ФРГ назначает произвольно вкупе с громким названием «зимний пакет помощи», при том, что зима еще даже не началась.

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Таким образом, получивший прозвище «путинферштеера» Писториус прозрачно намекает, что следующие десять танков образца 1965 года будут восстановлены из металлолома не раньше весны следующего года, когда специальной военной операции на Украине исполнится два года.