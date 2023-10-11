Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Cloudfisher
Украина получит «зимний пакет» помощи от ФРГ стоимостью 1,1 миллиарда долларов
Оружия нет, но вы держитесь...

реклама

Когда в начале этого года я отмечал, что министр обороны ФРГ Борис Писториус является не только одним из самых пророссийских немецких политиков, но и одной из самых сильных фигур в рядах Социал-демократической партии Германии (СДПГ), я, можно сказать, попал белке в глаз. Недаром же СДПГ предоставила Олафу Шольцу возможность расхлебывать бесчисленные проблемы на посту канцлера, в то время как кресло министра обороны осталось за Писториусом.

реклама

Чтобы понять, какое значение министр обороны имеет для немецкой политики, достаточно сказать, что Урсула фон дер Ляйен занимала этот пост до перехода на должность председателя Европейской комиссии. Понятное дело, что Писториус не выступает с речами в поддержку Москвы и не выражает свою симпатию к Владимиру Путину публично, однако предоставляемую Берлином помощь «незалежной» сложно описать каким-то другим словом, нежели саботаж.

Судите сами, немецкое правительство заявило об отправке «зимнего пакета помощи» Киеву, суммарная стоимость которого составляет 1,1 миллиарда долларов. Услышав подобное заявление, несложно представить себе стройные ряды техники,   подготовленные для отправки в Польшу. Только вот если мы заглянем в этот самый «пакет», то мы очень быстро обнаружим, что никаких рядов техники просто-напросто не существует.

В частности, Берлин направит Киеву один зенитно-ракетный комплекс Patriot, два зенитно-ракетных комплекса IRIS-T, построенных на базе одноименной ракеты класса «воздух-воздух», десять восстановленных из металлолома танков Leopard-1 и три ЗСУ Gepard. В общей сложности шестнадцать единиц военной техники, а также неуказанное количество бронированных грузовиков и кареты скорой помощи. И все это за астрономическую сумму в 1,1 миллиарда долларов.

Понятное дело, что если бы Писториус вышел к немецкому народу и заявил, что ВС РФ уничтожили в ходе СВО свыше десяти тысяч единиц военной техники, вследствие чего Берлин решил отправить целых шестнадцать единиц техники Киеву, то ничем хорошим подобное выступление закончиться бы не могло. А тут у нас есть крупная сумма, которую министерство обороны ФРГ назначает произвольно вкупе с громким названием «зимний пакет помощи», при том, что зима еще даже не началась.

рекомендации
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Таким образом, получивший прозвище «путинферштеера» Писториус прозрачно намекает, что следующие десять танков образца 1965 года будут восстановлены из металлолома не раньше весны следующего года, когда специальной военной операции на Украине исполнится два года.

#сво #глобальное противостояние #россия и ес
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

Иностранные добровольцы покидают Украину и отправляются в Израиль
Жозеп Боррель опроверг готовность ЕС лишить палестинцев помощи и обвинил Израиль
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российские исследователи превратили сельскохозяйственный отход в экологичное сырье для производства
4
Что не так с противодроновым экранами ВСУ, и почему «Ланцеты» пробивают кустарную сетку на танках
1
В России разработали инструмент для производства микросхем, способный заменить литографию
14
США заявили о достижении "рекордной дальности" при испытаниях новых артиллерийских снарядов
6
Ведётся подготовка к визиту президента Палестины в Москву
5
Бойцы РФ в СВО получат уникальный дрон-камикадзе «Тубус» для контрбатарейной борьбы
1
Самые смешные снимки с конкурса Comedy Wildlife Photography 2023
+
Российский ВПК производит в 7 раз больше техники и боеприпасов, чем все страны НАТО
1
В Сети появились кадры сгоревшего дотла переданного ВСУ британского танка Challenger 2
+
Канцелярия Нетаньяху: Израиль не получал от Египта данные о планах ХАМАС
+
Магаданский губернатор Носов: Колыма не примет предателей и релокантов
+
В Монако на яхт-шоу показали нидерландскую скоростную подводную лодку для частного рынка
1
Зеленский обвинил Россию в ближневосточном конфликте
13
Новый самолет-шпион от Lockheed Martin завершил свой первый испытательный полет
+
В ХАМАС заявили о готовности к переговорам с Израилем: Мы достигли всех своих целей
+
Темная материя может состоять из множества крошечных частиц
4
Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов выложил в соцсетях флаг Палестины
+
Motorola выпустила Edge 2023, который является конкурентом Pixel 8
1
Авдеевка находится под угрозой окружения ВС РФ
2
Проблема перегрева в прошлом: Android 14 обновил работу смартфонов Pixel
+

Популярные статьи

САУ "Флокс" уже на вооружении армии России
19
Разбираем тайные и явные причины арабо-израильского конфликта
82
Тестирую GeForce GT 1030 GDDR 5 в Assassin’s Creed Mirage
10
Forbes: российские "Ланцеты" стали серьёзной проблемой для Украины
1
"Кандиша: Демон мести" - добротный, но не оригинальный фильм ужасов из Франции
1
США представили мини-танк Ripsaw в конфигурации для ПВО - подробности необычного решения
4
Мои впечатления от сборки с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090 спустя 8 месяцев
65
Российский “Летающий Чернобыль” разработан для преодоления американской обороны
4
GPU-L — справочник по видеокартам у вас в телефоне
2
Обзор электронной книги Onyx Boox Magellan 5
9

Сейчас обсуждают

XAM
21:57
Твое место в цирке, клоун.
Мои впечатления от сборки с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090 спустя 8 месяцев
Георгий Пряхин
21:54
С того что расстояние от бэкплейта до радиатора практически нет, эта щель и есть мёртвая зона для продува, уже давно все это знают кроме тебя, для горячих видеокарт с большим энергопотреблением, типа ...
Мои впечатления от сборки с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090 спустя 8 месяцев
Truth Seeker
21:54
❗️Не переживайте, вопреки желанию кремлевского потрошителя, мир не оставит Украину без поддержки в связи с войной в Израиле. 🇺🇸 Глава Пентагона: Для успеха Украины на поле боя мы должны быть увере...
Украина получит «зимний пакет» помощи от ФРГ стоимостью 1,1 миллиарда долларов
Overseer man
21:52
Откройте новостную ленту и посмотрите какие новости выкладывает этот казачек. Хочется чтобы такие блогеры понесли наказание за соучастие с преступлениями шизофреников.
Украина или Израиль: США не могут определиться куда в первую очередь отправить оружие
Апшеронский скакел
21:50
Ты не просто тупой, ты - сама тупость
Скандальный американский сенатор Линдси Грэм призвал сровнять с землёй сектор Газа
Truth Seeker
21:49
Мой вопрос это ответ на твой вопрос
Скандальный американский сенатор Линдси Грэм призвал сровнять с землёй сектор Газа
Overseer man
21:48
Климатическое оружие в действии.
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Афганистане
El Grechko
21:48
да ладно, расходы на разработку никто не отменял. Были в истории Сони неудачные устройства, почему бы порталу не быть одним из них? Когда у фирмы всё хорошо продажи называют цифрой. Когда не всё хорош...
Sony представила обновленную версию Sony PlayStation 5
Апшеронский скакел
21:47
Тебе конкретный вопрос задали, но ты же тупой, не можешь на него ответить
Скандальный американский сенатор Линдси Грэм призвал сровнять с землёй сектор Газа
glavhyilo
21:43
в 90-х последний раз брал на зимнюю рыбалку боярышник,мне нравился он тогда.Мы всегда обедали на рыбалке,то с водкой то с боярышником.
NYT: Военные ВСУ жалуются на "снарядный ливень" россиян, который идёт уже вторые сутки
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем