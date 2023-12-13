Времени на "Катц предлагал сдаться" осталось немного...

История умалчивает, была ли традиция бить в щиты и громко кричать перед битвой способом устрашения противника, либо же подобным «непотребством» воины различных исторических эпох занимались исключительно для поддержания собственного морального духа. Вот и сегодня совершенно непонятно, зачем ведущие политики крупнейших западных стран все как один начали в последнюю неделю заявлять, что Запад «будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется».

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Если мы вспомним, что почти два года назад западные лидеры собирались «порвать российскую экономику в клочья», то недавнее обещание «поддерживать Украину» уже не кажется таким уж устрашающим. Значит, речь идет о попытке поддержать собственный моральный дух.

И это неспроста, поскольку запас кассетных артиллерийских боеприпасов, которые дядя Сэм отправил Украине ввиду исчерпания боеприпасов обычных, должен подойти к концу уже в феврале следующего года. А мы уже совсем скоро будем отмечать Новый год, а значит, времени для «раскачки» осталось совсем мало.

В этом контексте заявления лидера французской правой националистической партии «Патриоты» Флориан Филиппо о том, что западные финансовые элиты принудят Зеленского к переговорам с Москвой на ежегодном форуме в Давосе, который состоится 14 января 2024 года. Место, прямо скажем, странное, поскольку данный форум является одним из главных событий в календаре любого уважающего себя олигарха. Судя по всему, украинская делегация будет вести переговоры под присмотром своих «заокеанских благодетелей», поскольку капитуляция будет означать для Зеленского конец его политической карьеры, чего ему, конечно же, хотелось бы избежать.

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Правда, сама Москва зафиксировать триумф своего оружия на бумаге не торопится, чем и спровоцирована бесконечная плеяда «грозных» заявлений, которые недавно уже сделали Писториус, Шольц, Остин и Байден. В общем, больше всего коллективный Запад сегодня напоминает нерасторопного студента, который откладывал подготовку экзамена на последний момент, а теперь пытается наверстать упущенное время в последнюю ночь. Стоит ли говорить, что ни для кого не секрет, чем подобные попытки «успеть подготовиться за сутки» чаще всего заканчиваются...