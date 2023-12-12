Мы наблюдаем конец целой эпохи...

Я помню времена, когда по белокаменной шагу нельзя было ступить без того, чтобы наткнуться на очередную торговую точку «Связного». Туда ходили не только покупать телефоны, но и за всякой мелочью вроде зарядных устройств и симкарт.

реклама

Теперь же пресс-служба Арбитражного суда города Москвы сообщает, что ООО «Сеть Связной» официально признана банкротом с 12 декабря этого года. Ожидается, что торговые точки «Связного» в более чем тысяче городов России будут закрыты, в то время как кредиторы надеются взыскать с владельцев «Связного» почти 500 миллионов рублей.

Разорение такого исполина сложно объяснить одними только западными санкциями, либо же засильем онлайн-ритейлеров. Сам рынок смартфонов сегодня переживает далеко не лучшие времена, когда многие пользователи отказываются от идеи регулярного обновления своих «трубок», а другие и вовсе переходят на использование так называемых «дамбфонов» - дешевых кнопочных телефонов, которые имеют урезанный функционал по сравнению с привычными нам смартфонами.

Да и современные устройства, прямо скажем, не вызывают того ажиотажа, который чувствовался на рынке в лучшие годы противостояния Nokia и Motorola, а технические новинки практически каждый год вызывали самый неподдельный интерес у публики. Именно в таких условиях «Связной» и достиг своего наибольшего расцвета, но повторения подобного ажиотажа, скорей всего, мы уже никогда не увидим, чем и обусловлено было отсутствие интереса у инвесторов к разорившейся компании.

рекомендации 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Правда, крупнейшие российские банки, такие как Альфа-банк и Совкомбанк все еще не теряют надежды отсудить хотя бы часть своих денег у кипрской компании DTSRetail LTD, но это все уже совсем другая история. А нам остается лишь проститься с компанией, которая стала частью большого сотового бума, который по своей значимости можно сравнить разве что с бумом в развитии огнестрельного оружия в преддверии Первой мировой войны. Как-то даже сложно теперь привыкнуть к мысли, что прогуливаясь по улицам российских городов теперь не встретишь уже взглядом знакомой вывески, с которой связано столько воспоминаний. Ведь когда-то покупка сотового телефона была целым ярким событием в жизни молодого человека. К сожалению, покупку смартфона сегодня нельзя описать теми же словами, чем и объясняется печальная судьба «Связного».