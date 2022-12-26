Когда-то люди рассказывали легенды о том, что автомобили определенного года выпуска никогда не ломались, скоро же подобные сказания будут ходить и о телефонах.

Проблемы людей, которые категорически не хотят использовать телефоны на Android, продолжают напоминать похождения одного известного народа, который бродил по пустыне за одним известным пророком. Да, да, это та история, где цифра сорок фигурировала.

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Так вот, со времен Symbian количество альтернатив вездесущему Квазимодо от Google не увеличивается, а напротив, оно лишь уменьшается. Сегодня беглому путнику из мест, куда можно еще податься, остались разве что KaiOS и iOS, при этом продукты духовных наследников «великого» Джобса продолжают достаточно часто ломаться, нисколько не оправдывая высокий ценник. И судя по тому, что у Apple вопрос выпуска «бюджетной» версии iPhone SE в 2023 все еще пока остается нерешенным, я не единственный, кто догадался о целесообразности покупки старых трубок от Apple за четверть цены современного смартфона. А проблем у них и без этого хватает.

В этом свете история, недавно рассказанная крупным западным техноблогером Хью Джеффрисом о чудесным образом превращающихся «в кирпич» телефонах iPhone 6S, выглядит достаточно знаково. История звучит так: коллекционер айфонов купил за большие деньги запечатанный айфон шестой модели, распаковал его, попытался включить и мгновенно получил мертвую трубку.

После долгого выяснения обстоятельств коллекционер установил, что проблема заключается в сервере активации Apple, который не выдает телефонам со старой версии ПО (iOS9) тикет на активацию, что не только лишает пользователя возможности и дальше использовать купленное им устройство, но и мешает копировать сохраненные на нём файлы. В указанном случае речь шла о телефоне из коробки, но в Интернете нашлось достаточно много пользователей, которые не хотели обновлять свой телефон до более новой версии прошивки, чтобы затем в один прекрасный момент обнаружить всплывшую на экране неработающую страницу активации, когда телефон оказался в зоне действия знакомой ему сети Wi-Fi.

Джеффрис связал подобное явление с давней байкой о безымянном «Робин Гуде под прикрытием», который внедрился в ряды сотрудников Apple, чтобы в начале 2018 года подарить пользователям на короткое время возможность скачивать старые версии прошивок iOS прямо через AppStore. Якобы именно тогда и была создана проблема с серверами активации, но данная версия не выдерживает никакой критики, а скорее является поводом избежать прямых обвинений против Apple, которые не может себе позволить даже такая крупная фигура, как Хью.

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Так или иначе, если вы используете старые трубки от Apple, постарайтесь избежать сброса телефона до заводских настроек, либо же любые другие сценарии, которые могут вызвать откат ПО до более ранних версий. Ну и делитесь новостями об очередных проделках Apple, чтобы у компании появился повод заявить, что все это — результат технической ошибки, которая не несла под собой никакого злого умысла.