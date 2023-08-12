Посмотрим, что на этот ответят в "сияющем граде на холме".

Стоит отметить, что большинство рассуждений в сети Интернет относительно шансов на успех правительства пучистов из Нигера упускают из виду один немаловажный факт. Если в годы холодной войны многие страны рассматривали западную модель управления государством как предпочтительную благодаря агрессивной культурной экспансии США, сегодня навязываемые дядей Сэмом «ценности» открыто признаются пагубными большинством представителей международного сообщества.

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В этом смысле весьма примечательно, что точно такие же военные пучисты спокойно правят Мьянмой с 2021 года, потому что суверенные государства мира больше не считают, что кто-то может быть вправе навязывать им какие стандарты. Кстати, соседка Мьянмы по региону Юго-Восточной Азиии — Малайзия долгое время считалась одним из важнейших союзников США вблизи китайских границ.

Впрочем, малайзийское правительство не собирается как-то угождать своим «заокеанским друзьям», либо же делать какие-то поблажки так называемым «западным ценностям», которые Вашингтон пытается выставить в качестве «общечеловеческих». Любой малайец уже при рождении считается мусульманином, которого можно судить судом Шариата, в то время как представители других народностей, проживающие на территории страны, могут оставаться приверженцами остальных мировых религий.

Вот местное правительство взяло и решило, что любая ЛГБТ символика вредна «для морального духа» страны, а потому с начала мая по всей Малайзии проводятся рейды по часовым магазинам, призванные выявить и конфисковать часы швейцарской компании Swatch, которая в угоду современным западным веяниям решила выпустить коллекцию часов, разукрашенную в цвета ЛГБТ-флага.

Любой, кто будет арестован за производство, ввоз, продажу, предачу или хранение подобных часов, рискует получить до трех лет лишения свободы, а также весьма увесистый штраф, размер которого превышает в отечественной валюте сумму в 400 тысяч рублей. Это к вопросу о том, что некоторые считают принимаемые в России законы «излишне суровыми».

Примечательно, что после того как в США участились случаи срывания подобных флагов с государственных зданий с их последующим сожжением, «вандалы» начали получать реальные тюремные сроки за уничтожение ЛГБТ-символики. И после этого в Вашингтоне пытаются понять, почему американское влияние в мире с каждым днем становится все менее и менее ощутимым.