Паника - еще не повод для угроз...

Противники нашей страны любят убеждать нас в том, что у Москвы нет союзников. Мол, армия, флот и больше никого на всем белом свете, на кого можно было бы положиться. Так вот, на протяжении последних двенадцати лет Сирия ведет противостояние со странами коллективного Запада из-за того, что Дамаск стал на пути идеи прокладки катарского газопровода в Европу, который ощутимо ударил бы по нефтегазовым доходам нашей страны и не дал бы ей подготовиться к СВО. Башар Асад, точно так же, как и его отец, был и остается одним из самых больших друзей России.

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Понятное дело, что Москва сквозь пальцы смотрела на ту роль, которую Израиль играл и продолжает играть в попытках дестабилизировать Сирию, потому что Москву и Иерусалим связывают давние исторические и культурные связи. Тем не менее Россия не раз предупреждала Израиль о том, что односторонние удары по объектам на территории Сирии недопустимы и должны быть прекращены. Но Иерусалим лишь игнорировал эти предупреждения.

И вот, представитель правящей партии «Ликуд» Амир Вейтман напрямую угрожает России в эфире российского телеканала Russia Today, обещая, что «мы еще придем и удостоверимся, что Украина победит». В общем, если верить упомянутому выше видному функционеру возглавляемой премьер-министром Израиля партии, «Россия заплатит за свою поддержку ХАМАС».

Тут стоит отметить, что в ходе недавнего обострения израильско-палестинского противостояния Москва была последней надеждой Иерусалима на мир, потому что Вашингтон давно дискредитировал себя как «непредвзятый брокер», в то время как российский МИД тщательно выверял формулировки с первой атаки ХАМАС на израильские поселения, стараясь до конца сохранить шанс на мирное урегулирование.

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Понятное дело, что лидеры партии «Ликуд» пребывают в панике, поскольку Иерусалим сам себя загнал в западню, до последнего полагаясь на поддержку Вашингтона, которая до сих так и не вышла за рамки заявлений. Американцы устали проигрывать на Ближнем Востоке и новый конфликт с арабами им сейчас нужен в последнюю очередь. Тем не менее угрозы в адрес Москвы оправдать невозможно, хотя бы потому, что они не были никак спровоцированны российским руководством. В общем, в истории государства Израиль начинаются черные страницы, ставшие закономерным следствием политической близорукости Иерусалима, которой он, судя по всему, заразился у своих заокеанских «благодетелей».