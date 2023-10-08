Останавливать разразившийся конфликт некому...

Официально автором проекта по уходу Соединенных Штатов с Ближнего Востока — важнейшего региона мира для звездно-полосатого гегемона — был Дональд Трамп. Трамп логично рассудил, что поддерживающие его американские сланцевики буквально озолотятся, когда Вашингтон больше не сможет диктовать свою волю в главном нефтеносном регионе мира. Идея так называемых Соглашений Авраама заключалась в возложении ответственности за защиту Саудовской Аравии на Израиль, что должно было гарантировать сохранность еврейского государства, потому что не могут же саудовские принцы остаться без охраны.

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Однако самая влиятельная страна в арабском мире разумно рассудила, что Россия и Египет значительно лучше обеспечат её безопасность, чем Израиль, к которому саудиты никогда особых симпатий не питали. Это поставило Тель-Авив в ситуацию, когда его бросили на произвол судьбы наедине с целым рядом стран, которых он по науськиванию Вашингтона долгое время провоцировал на конфликт.

Тем не менее пришедший на смену Трампу Байден не захотел разбираться с проблемами Саудовской Аравии и Израиля и поспешил начать военное противостояние на Украине, разумно полагая, что война спишет все финансовые махинации, которыми его сын занимался в Киеве. Тут бы Иерусалиму было бы неплохо не привлекать к себе ненужного внимания, но Биньямин Нетаньяху пытался избежать судебного преследования любой ценой, рассуждая точно так же, как и старик Джо.

И вот теперь в ответ на удары организации ХАМАС по Израилю, в ходе которых погибло около 600 человек и еще 2000 получили ранения, Армия обороны Израиля нанесла массированный удар по Сектору Газа, в ходе которого несколько многоэтажных строений буквально прекратили свое существование. И это все, что было нужно движению ХАМАС, чтобы добиться еще больше поддержки по всему Ближнему Востоку.

Так, президент Ирана Ибрахим Раиси возложил ответственность за эскалацию вооруженного противостояния в израильско-палестинском конфликте на Иерусалим. Тем самым он продемонстрировал иранскую поддержку движения ХАМАС, которое отказывается проводить какие-либо переговоры, утверждая, что исход противостояния будет решаться на поле боя.

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В этой ситуации у Израиля нет никакого выхода из ситуации, поскольку в ООН уже было принято бесчисленное количество резолюций, требующих от Иерусалима прекратить оккупацию палестинских территорий. Другими словами, Нетаньяху не может прибежать в ООН и попросить о поддержке. Евросоюз парализован страхом перед армией мигрантов, готовой с землей сравняет любую европейскую столицу, которая даже заикнется о готовности оказать военную помощь Израилю. Что же касается Соединенных Штатов, то они оказались в ситуации, когда во главе с Саудовской Аравией могут вновь объявить эмбарго на поставку нефти в США, как они уже это делали пятьдесят лет назад и тогда Байдену припомнят, как он разбазаривал стратегический запас нефти. В общем, спасать Израиль некому, а тактика с закидыванием ракетами Сектора Газа не работает, поскольку это лишь сильнее раззадоривает палестинцев.