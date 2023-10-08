Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Cloudfisher
Иранская оценка палестино-израильского противостояния обещает дальнейшую эскалацию
Останавливать разразившийся конфликт некому...

реклама

Официально автором проекта по уходу Соединенных Штатов с Ближнего Востока — важнейшего региона мира для звездно-полосатого гегемона — был Дональд Трамп. Трамп логично рассудил, что поддерживающие его американские сланцевики буквально озолотятся, когда Вашингтон больше не сможет диктовать свою волю в главном нефтеносном регионе мира. Идея так называемых Соглашений Авраама заключалась в возложении ответственности за защиту Саудовской Аравии на Израиль, что должно было гарантировать сохранность еврейского государства, потому что не могут же саудовские принцы остаться без охраны.

реклама

Однако самая влиятельная страна в арабском мире разумно рассудила, что Россия и Египет значительно лучше обеспечат её безопасность, чем Израиль, к которому саудиты никогда особых симпатий не питали. Это поставило Тель-Авив в ситуацию, когда его бросили на произвол судьбы наедине с целым рядом стран, которых он по науськиванию Вашингтона долгое время провоцировал на конфликт.

Тем не менее пришедший на смену Трампу Байден не захотел разбираться с проблемами Саудовской Аравии и Израиля и поспешил начать военное противостояние на Украине, разумно полагая, что война спишет все финансовые махинации, которыми его сын занимался в Киеве. Тут бы Иерусалиму было бы неплохо не привлекать к себе ненужного внимания, но Биньямин Нетаньяху пытался избежать судебного преследования любой ценой, рассуждая точно так же, как и старик Джо.

И вот теперь в ответ на удары организации ХАМАС по Израилю, в ходе которых погибло около 600 человек и еще 2000 получили ранения, Армия обороны Израиля нанесла массированный удар по Сектору Газа, в ходе которого несколько многоэтажных строений буквально прекратили свое существование. И это все, что было нужно движению ХАМАС, чтобы добиться еще больше поддержки по всему Ближнему Востоку.  

Так, президент Ирана Ибрахим Раиси возложил ответственность за эскалацию вооруженного противостояния в израильско-палестинском конфликте на Иерусалим. Тем самым он продемонстрировал иранскую поддержку движения ХАМАС, которое отказывается проводить какие-либо переговоры, утверждая, что исход противостояния будет решаться на поле боя.

рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В этой ситуации у Израиля нет никакого выхода из ситуации, поскольку в ООН уже было принято бесчисленное количество резолюций, требующих от Иерусалима прекратить оккупацию палестинских территорий. Другими словами, Нетаньяху не может прибежать в ООН и попросить о поддержке. Евросоюз парализован страхом перед армией мигрантов, готовой с землей сравняет любую европейскую столицу, которая даже заикнется о готовности оказать военную помощь Израилю. Что же касается Соединенных Штатов, то они оказались в ситуации, когда во главе с Саудовской Аравией могут вновь объявить эмбарго на поставку нефти в США, как они уже это делали пятьдесят лет назад и тогда Байдену припомнят, как он разбазаривал стратегический запас нефти. В общем, спасать Израиль некому, а тактика с закидыванием ракетами Сектора Газа не работает, поскольку это лишь сильнее раззадоривает палестинцев.

#глобальное противостояние #россия против сша #ближний восток
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Почему нападение на Израиль — это лишь эпизод глобальной войны против союзников США
Эрдоган: Решить конфликт можно лишь созданием независимого Палестинского государства
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

AFP: ЧВК "Вагнер" за месяц до мятежа заказала спутниковые снимки территории от Украины до Москвы
6
Россия примет на вооружение новейшую систему противокосмической обороны С-550 к 2027 году
3
Холдинг «Росэлектроника» готовится к массовому производству операционных усилителей
5
Трусость адмиралов ВМФ США привела к ситуации, когда КНР строит в 232 раза больше кораблей
3
Список FCC намекает на обновление Steam Deck, но с возможными проблемами безопасности
+
Один из прогнозов говорит о росте XRP до $869–1000, ссылаясь на 39-месячный цикл
1
В Сети появились кадры очередного Leopard 2A6 ВСУ, уничтоженного в зоне проведения СВО
+
В ночь с 6 на 7 октября ВС РФ поразили пункты дислокации ВСУ и склады с крылатыми ракетами SCALP
+
Похоже, Sony Bend готовится к выпуску Days Gone 2
1
В ДНР 17 бойцов ВСУ сдались в плен после приказа воевать без снарядов
9
The Jerusalem Post: армия Израиля сообщила о ракетном обстреле со стороны Газы
+
Артиллеристы ВС РФ поразили конвой с высокопоставленными офицерами ВСУ в Херсоне
+
Майнинговая GeForce RTX 3060 с 3840 ядрами CUDA демонстрирует неплохие результаты в играх
1
В России начали создавать сотни спутников для мониторинга всей поверхности Земли
8
14 лет назад биткоин был впервые продан по курсу 1309 BTC за $1
+
Игрок из России побил мировой рекорд в игре и был автоматически забанен
3
Покрытие «Накидка» танков РФ Т-90М «Прорыв-3» может отражать ракеты Javelin
+
Рубль дешевеет, а видеокарты NVIDIA в магазинах РФ дорожают
6
Intel выставит 40-ядерные процессоры 16-го поколения против 24-ядерных AMD Ryzen 8000 — инсайд
6
Российские инженеры разработали беспилотник из пенопласта, устойчивый к радиоэлектронной борьбе
2

Популярные статьи

Всё, что известно о российской системе ПВО-ПРО С-500 на данный момент
4
Почему Украина так хочет получить ракеты Taurus и почему она их так и не дождется
11
Советы по увеличению срока службы аккумулятора смартфона
10
Как получить бан аккаунта Genshin Impact, если вместо операционной системы - Linux
63
Запускаю старую игру в VirtualBox, и пытаюсь играть несмотря на недостатки Linux
25
В США сообщили о секретном оружии способном преодолеть российские С-400 "Триумф" и С-500 "Прометей"
6
По Израилю из Сектора Газа выпущено 5000 ракет - началась операция "буря Аль-Аксы"
48
Аналог Midjourney Fusion Brain - как быстро и бесплатно создавать изображения с помощью нейросети
+
Тест и обзор кулера Thermaltake Toughair 710
37
О будущем рынка настольных игр в России
4

Сейчас обсуждают

kitava
21:20
Какие объекты. Вот не врали бы себе. Тупо рандомно по многоэтажкам палят. Вероятность попаданий в Хамас 0.01%.
В Китае на днях представят складной смартфон Honor Magic Vs 2
мама Стифлера
21:10
Пейте пиво пенное - будет морда здоровенная.
Пивная кружка – один из символов эпохи СССР
мама Стифлера
21:08
Это лучше у товарища Вежливого спросить, он Боярышником каждый день упивается.
Пивная кружка – один из символов эпохи СССР
Runtime error
21:06
Боярышник, поведай овеклокерам секрет приёма твоей любимой настойки. Может твоему другу Шеше тоже будет интересно узнать.
Пивная кружка – один из символов эпохи СССР
мама Стифлера
21:04
Если настойку боярышника правильно принимать, она весьма полезна. А что там с Павликом?
Пивная кружка – один из символов эпохи СССР
Михаил Романов
21:04
Чел... Да что с тобой не так ?
Запускаю старую игру в VirtualBox, и пытаюсь играть несмотря на недостатки Linux
Runtime error
21:02
Губит людей нe вoда, а настойка боярышника, да Павлик?
Пивная кружка – один из символов эпохи СССР
FelsheR-BAN100913
21:01
Хотя что далеко ходить, я пару лет назад Фантика купил - одного винта крепления просто не положили. Тоже колхозил, благо все просто.)
Тест и обзор кулера Thermaltake Toughair 710
ЧatoБoт
21:01
А чего они мелочатся так? Пусть сразу пишут про 100500 мильёнов уничтоженных, при этом вся территория Газы - около 365 кв. км.
В Китае на днях представят складной смартфон Honor Magic Vs 2
Runtime error
20:54
А ты не читай, ты бахни стаканчик любимого.
Как получить бан аккаунта Genshin Impact, если вместо операционной системы - Linux
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем