Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Cloudfisher
Падение акций производителя вакцин Pfizer побудило экспертов говорить о скором банкротстве
А кто сказал, что бизнес на Западе не "отжимают"?

реклама

История пандемии новой коронавирусной инфекции — это история небывалых ограничений, стремительного производства экспериментальных вакцин, попыток любой ценой ограничить доступ российской вакцины Sputnik V на международные рынки и, наконец, история повсеместного навязывания вакцин западных производителей.

реклама

При этом традиционные производители вакцин, такие как британская GlaxoSmithKline, с самого начала отказались участвовать в гонке вакцин, в то время как Pfizer и Moderna получили индульгенцию от американского правительства на избавление от судебного преследования, которая получила любопытное название PREP Act.

Так вот, эксперты фондового рынка отмечают, что акции Pfizer меньше чем за год подешевели на 25%, при этом с ноября прошлого года показатели производителя одной из главных западных вакцин от новой коронавирусной инфекции отстают от усредненного индекса других фармацевтических компаний на 35%.

Чаще всего подобные цифры говорят о том, что компания столкнулась с какими-то существенными трудностями в процессе своей работы, однако единственной неприятностью Pfizer в последние несколько лет была беспрерывная череда публикаций в сети Интернет о побочных эффектах её главного продукта.

Это побудило одного из лучших западных аналитиков Эдварда Дауда, который является бывшем распорядителем крупнейшего инвестиционного фонда в мире — BlackRock, заявить о том, что американское правительство может лишить Pfizer защиты от судебного преследования в рамках PREP Act, если в СМИ появятся факты подлога данных исследований фармацевтическим гигантом.

рекомендации
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

А сомнений в том, что эти данные скоро появятся в СМИ, в общем-то и нет, потому что американское правительство уже однажды получило деньги от Pfizer за предоставление компании эксклюзивных прав на распространение вакцины, а теперь оно еще её и оштрафует на какую-нибудь астрономическую сумму. Понятное дело, что информация о готовящихся судебных тяжбах должна была просочиться на Wall Street, чем и обусловлена стоимость акций Pfizer. В указанных обстоятельствах фармацевтический гигант, скорей всего, вынужден будет заявить о своем банкротстве с последующим ребрендингом, точно так же, как сделал другой вчерашний американский исполин - Purdue Pharma.

#глобальное противостояние #россия против сша #сша банановая республика
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

82% немцев за ужесточение миграции, пока Хабек обещает «еще больше мигрантов»
«Космическая шрапнель»: Москва заявила о том, что западные спутники могут стать целями ВКС РФ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Студент колледжа с помощью машинного обучения расшифровал слово в древнеримском свитке
7
Ракета-носитель SLS - космический гигант с космической ценой
+
Российские гигафабрики: «КамАЗ» и «Росатом» запускают крупнейший завод по производству аккумуляторов
1
47% геймеров купили видеокарты NVIDIA с трассировкой лучей, а 20% владеют GeForce RTX 3060 и мощнее
29
Энтузиаст приобрёл SSD-диск 990 Pro 4 Тбайт с PCIe 5.0 за $40, но он оказался весьма медленным
11
Яндекс Такси повышают цены на свои услуги
2
Су-57 используют "режим невидимки" для скрытного нанесения ударов в зоне СВО
1
Российские операторы БПЛА снова уничтожили украинский самолет «Ланцетом»
+
Эпоха Су-25 в Украине подходит к концу – РФ методично добивает оставшиеся истребители «Ланцетами»
2
Приложение MetaMask было удалено из AppStore
+
NVIDIA RTX 4090 показывает в среднем всего 39 fps в Lords of the Fallen
7
Энтузиаст оснастил RTX 4080 двухслотовым кулером
+
Появились подробности о четырёх камерах на Samsung Galaxy S24 Ultra
+
Официальные цены, характеристики и уровень производительности первых моделей Core 14-го поколения
1
Русский офицер, служивший в NATO и освоившего западные и российские танки высказал свое мнение
1
В новом превью драйвере генерация кадров AMD Fluid Motion Frames может работать глобально
1
Представлен защищенный смартфон Oukitel WP30 Pro со 120-ваттной зарядкой
+
Открытые украинские паблики сообщают про взрывы в городе Миргород
+
Science Robotics: создан нейрохирургический робот с дистанционным управлением
+
Артиллерия ВСУ на Южно-Донецком вновь затихает
+

Популярные статьи

Коротко об одной из причин, почему Linux многим и даром не нужен
218
Китайский квантовый компьютер на 255 кубит продемонстрировал невероятную мощность
12
RTX 2060 Super против RTX 4060 в Adobe Premiere Pro
39
Почему при сборке ПК не стоит отказываться от покупки HDD, а когда без SSD не обойтись
38
Итоги гоночного уик-энда 14-15 октября
+
Зачем нужны потайные комнаты и в каких случаях рекомендуется обращаться в студию дизайна
+
Арабо-израильский конфликт - история 75-летнего противостояния
17
Лучшие цены на лицензии Office и Windows со скидками до 62% на распродаже Happy Halloween
Как конфликт на Ближнем Востоке повлияет на Украину и хватит ли денег у США
9
На фоне конфликта на Ближнем востоке Россия развернет ЗРК С-400 и усилит авиабазу Кант в Киргизии
3

Сейчас обсуждают

Дмитрий
22:09
ну за такую диагональ нормальная цена. в России еще сверху тысяч 20 накинут
Компания Xiaomi представила телевизоры TV S Pro с miniLED матрицами
Дарья Подкопова
22:09
Это для 15-й серии такие системы охлаждения нужно покупать "не фанатам"?
Intel и Submer разработали систему охлаждения для процессоров мощностью до 1 кВт
Виктор Тимофеев vikttimo
22:07
нашёл статистику про сбитые ка52 .На 16 сентября числится 42 сбитых ка52.Перехваленый или пилоты тупые?
Всепогодный разведчик: Ударный Ка-52 "Аллигатор" получил подфюзеляжный радиолокатор кругового обзора
Mallory
22:02
Он сам выбрал, внимание, потому что там можно не указывать пароль от пользователя root. Прочесть про sudoers или загуглить $distroname how to disable password request for sudo он не смог. Вот теперь с...
Коротко об одной из причин, почему Linux многим и даром не нужен
Виктор Тимофеев vikttimo
21:59
тут вопрос кто из них пришлый?
Арабо-израильский конфликт - история 75-летнего противостояния
Виктор Тимофеев vikttimo
21:52
уже что напечатали переизбыток? похоже мозгов в минобороне нет .оленеводы рулят
На фоне конфликта на Ближнем востоке Россия развернет ЗРК С-400 и усилит авиабазу Кант в Киргизии
kilobait3
21:49
опять вооружат нахаляву исламистов.
На фоне конфликта на Ближнем востоке Россия развернет ЗРК С-400 и усилит авиабазу Кант в Киргизии
Ultimauser
21:47
Секретные документы, которых нет в свободном доступе, в открытых сетях не хранятся. Во взламываемых контурах максимум ДСП. Секретные находятся в локальных закрытых контурах на основе тонких клиентов, ...
На объектах критической инфраструктуры РФ заметили странных хакеров из «дружественных» стран
Mallory
21:44
Я дико извиняюсь. Вы прикалываетесь сейчас? У меня конечно много претензий к андроиду. Но фаерволл вообще ни разу не безобидная утилита. Хорошо, хорошо, на секундочку представим что фаерволл может р...
Коротко об одной из причин, почему Linux многим и даром не нужен
glavhyilo
21:39
украину списали уже пиндосы,как недострану.
Почему ВСУ стремительно теряют артиллерию НАТО, а количество ПВО и точность ударов снижается
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем