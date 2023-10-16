А кто сказал, что бизнес на Западе не "отжимают"?

История пандемии новой коронавирусной инфекции — это история небывалых ограничений, стремительного производства экспериментальных вакцин, попыток любой ценой ограничить доступ российской вакцины Sputnik V на международные рынки и, наконец, история повсеместного навязывания вакцин западных производителей.

реклама

При этом традиционные производители вакцин, такие как британская GlaxoSmithKline, с самого начала отказались участвовать в гонке вакцин, в то время как Pfizer и Moderna получили индульгенцию от американского правительства на избавление от судебного преследования, которая получила любопытное название PREP Act.

Так вот, эксперты фондового рынка отмечают, что акции Pfizer меньше чем за год подешевели на 25%, при этом с ноября прошлого года показатели производителя одной из главных западных вакцин от новой коронавирусной инфекции отстают от усредненного индекса других фармацевтических компаний на 35%.

Чаще всего подобные цифры говорят о том, что компания столкнулась с какими-то существенными трудностями в процессе своей работы, однако единственной неприятностью Pfizer в последние несколько лет была беспрерывная череда публикаций в сети Интернет о побочных эффектах её главного продукта.

Это побудило одного из лучших западных аналитиков Эдварда Дауда, который является бывшем распорядителем крупнейшего инвестиционного фонда в мире — BlackRock, заявить о том, что американское правительство может лишить Pfizer защиты от судебного преследования в рамках PREP Act, если в СМИ появятся факты подлога данных исследований фармацевтическим гигантом.

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

А сомнений в том, что эти данные скоро появятся в СМИ, в общем-то и нет, потому что американское правительство уже однажды получило деньги от Pfizer за предоставление компании эксклюзивных прав на распространение вакцины, а теперь оно еще её и оштрафует на какую-нибудь астрономическую сумму. Понятное дело, что информация о готовящихся судебных тяжбах должна была просочиться на Wall Street, чем и обусловлена стоимость акций Pfizer. В указанных обстоятельствах фармацевтический гигант, скорей всего, вынужден будет заявить о своем банкротстве с последующим ребрендингом, точно так же, как сделал другой вчерашний американский исполин - Purdue Pharma.